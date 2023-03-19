شكرا لقرائتكم خبر عن تناول مضادات الاكتئاب يقلل العاطفة لديك.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مما لاشك فيه ان كافة مضادات الاكئتاب تؤثر علي صحة الفرد العامة سوي كانت نفسية او جسدية ،خاصة اذا تم الافراط فيها ، تلك المضادات تجعل المريض يشعر بضيق عاطفي ، واغلبها تقلل الشعور بالعاطفة لديه .بحسب ما نشره موقع ديلي ميل.

وقالت الدكتورة البروفيسورة باربرا ساهاكيان، من جامعة كامبريدج، المعدة الرئيسية في دراسة الآثار الجانبية لمضاد الاكتئاب الذي يسمي لـ SSRI: "إنه يزيل بعض الألم العاطفي الذي يشعر به الأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب".

وأشارت الدكتورة البروفيسورة ، بان هناك فئة من مضادات الاكتئاب تستهدف السيروتونين، وهو مادة كيميائية "تشعرك بالرضا" وتنقل الرسائل بين الخلايا العصبية في الدماغ ، حتي لا يشعر المصاب بالم العاطفة .

أعراض التراجع العاطفي نتيجة تناول مضادات الاكتئاب

لا يكون بنفس مستوي الرغبة في الحب مثلما كا يشعر من قبل

عدم وجود الدافع أو القيادة

غير قادرعلى الضحك أو البكاء في المواقف المناسبة

الشعور بتعاطف أقل مع الآخرين

فقدان التركيز

وأظهرت الدراسات أن ما يقرب من نصف الأشخاص الذين يتناولون مضادات الاكتئاب يعانون من التقلص العاطفي . في دراسة استقصائية أجريت على الإنترنت في ثلاث دول شملت 66 ألف فرد في الولايات المتحدة ، و 40 ألفًا في المملكة المتحدة ، و 98 ألفًا في كندا ، وجد أن 46 % من المرضى الذين يتناولون مضادات الاكتئاب لعلاج اضطراب اكتئابي كبير يعانون من حالات عاطفية ، أو على الأقل قيود على نطاق عواطفهم.