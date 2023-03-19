شكرا لقرائتكم خبر عن قواعد تناول الوجبات الخفيفة لمساعدتك على تحقيق أهدافك المتعلقة بفقدان الوزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت تتبع نظامًا غذائيًا ، فربما تكون على دراية بمفهوم الوجبات الخفيفة، تتكون خطة النظام الغذائي النموذجي من أربع وجبات ثابتة مع وجبتين خفيفتين بينهما للحد من الرغبة الشديدة.

بصرف النظر عن الوجبات الخفيفة ، هناك بعض الأطعمة الخفيفة المسموح بها عند اتباع نظام غذائي، وفقا لموقع " webmd"، حيث تعد الوجبات الخفيفة هي بلا شك أكثر صحة من الإفراط في تناول الأطعمة السريعة ، ولكن يمكنك بسهولة زيادة السعرات الحرارية التي تتناولها إذا كنت تفرط في تناولها.

الوجبات الخفيفة لديها القدرة على التراجع عن جميع جهودك السابقة، لذلك ، إذا كنت تتناول وجبات خفيفة دائمًا أو لم يتغير وزن الميزان لديك ، فإليك بعض القواعد الأساسية للوجبات الخفيفة لنقل لعبة إنقاص الوزن إلى المستوى التالي.

اختيار الوقت المناسب عندما نسمع كلمة حمية ، غالبًا ما نفكر في فقدان الوزن، في الواقع ، النظام الغذائي هو كل شيء عن تناول الأطعمة المناسبة في الوقت المناسب، فكثير من الناس يفضلون تناول الطعام في أوقات فراغهم وفي أوقات مختلفة ، وهذا هو سبب توقف فقدان الوزن، عندما تأكل في أوقات مختلفة، ترتفع مستويات السكر في الدم ، مما يؤدي إلى إبطاء عملية التمثيل الغذائي، لذلك ، من الأهمية بمكان أن تحدد مواعيد وجباتك الخفيفة بشكل صحيح وأن تبقي ساعتين على الأقل بين الوجبات. تحقق من ملصق التغذيةمهما كان النظام الغذائي الذي تتبعه أو عدد السباقات التي تقوم بها ، فإن الأمر كله يتعلق بالسعرات الحرارية في نهاية اليوم، يمكن لوجبة واحدة عالية الوجبة أن تعرقل الجهود بسهولة، يحب الناس ، على سبيل المثال ، الإفراط في تناول ألواح البروتين ، معتقدين أنهم يتمتعون بصحة جيدة. لا شك أن لوح البروتين هو وجبة خفيفة صحية. ومع ذلك ، إذا قلبته وقرأت الملصق الغذائي ، فسوف تكتشف أنه يحتوي على أكثر من 300 سعرة حرارية. لذلك ، في المرة القادمة التي تتناول فيها وجبة خفيفة ، تحقق من السعرات الحرارية واحتفظ بها أقل من 200. تحقق من ملصق التغذيةمهما كان النظام الغذائي الذي تتبعه أو عدد السباقات التي تقوم بها ، فإن الأمر كله يتعلق بالسعرات الحرارية في نهاية اليوم، يمكن لوجبة واحدة عالية الوجبة أن تعرقل الجهود بسهولة، يحب الناس ، على سبيل المثال ، الإفراط في تناول ألواح البروتين ، معتقدين أنهم يتمتعون بصحة جيدة. لا شك أن لوح البروتين هو وجبة خفيفة صحية. ومع ذلك ، إذا قلبته وقرأت الملصق الغذائي ، فسوف تكتشف أنه يحتوي على أكثر من 300 سعرة حرارية. لذلك ، في المرة القادمة التي تتناول فيها وجبة خفيفة ، تحقق من السعرات الحرارية واحتفظ بها أقل من 200.





تدرب على التحكم في الكميةيستلزم التحكم في الحصص تناول كميات أقل مما تأكله، افترض أن نظامك الغذائي يتطلب منك استهلاك 20 لوزًا في اليوم ؛ بدلاً من 20 ، تستهلك 15. بهذه الطريقة ، ستتمكن من التحكم في السعرات الحرارية.





خطط مسبقًايجب أن تخطط لوجباتك الخفيفة مسبقًا لتجنب الاندفاع في اللحظة الأخيرة والإفراط في تناول الطعام غير المرغوب فيه، يساعدك تناول الوجبات الخفيفة على البقاء على المسار الصحيح. يجب أن يكون هدفك هو تخزين الأطعمة المألوفة لأمعائك ، لأن ذلك قد يساعد في الامتصاص، افترض أن الوقت قد حان لتناول وجبة خفيفة ، وأنك تذهب إلى السوبر ماركت وتشتري بعض التوت لأنها تبدو جذابة، إذا لم تكن أمعائك معتادة على تناول التوت ، فقد تواجه مشكلة في هضمها ولن تمتص جميع العناصر الغذائية.