شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تكشف عن اختبار فئة جديدة من الأجسام المضادة ضد كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل على تحييد أنواع متعددة من الفيروس ، مما يوفر الأمل في دواء أفضل مضاد للفيروسات لمنع وعلاج أعراض كورونا لدى الأفراد المعرضين للخطر ، وفقًا لدراسة جديدة من Garvan معهد البحوث الطبية.

فالأجسام المضادة وحيدة النسيلة هي نسخ مصنوعة في المختبر من البروتينات ، تُستخدم قبل العدوى أو بعدها لتقليد استجابة الجسم المناعية للفيروس وتعزيزها ، وخاصةً للأشخاص الذين يعانون من مرض مزمن أو نقص المناعة، و على عكس الفئات الخمس المعروفة سابقًا من الأجسام المضادة لـ SARS-CoV-2 ، والتي لها فعالية محدودة مع تضاؤلها مع المتغيرات الجديدة ، تعمل هذه الأجسام المضادة من الفئة 6 من خلال الارتباط بجزء مخفي جزئيًا من بروتين ارتفاع الفيروس الذي يصعب عليه تحور.

ويُظهر البحث ، الذي نُشر في مجلة Nature Communications ، أن الأجسام المضادة من الفئة 6 تعمل بشكل فعال على تحييد المتغيرات المثيرة للقلق من SARS-CoV-2 ، بما في ذلك سلالات دلتا وأوميكرون.

ويقول البروفيسور دانيال كريست ، مدير مختبر علاج الأجسام المضادة في غارفان والمؤلف المقابل للورقة، وهذه آلية عمل جديدة نراها مع هذه الأجسام المضادة من الفئة السادسة.

فرضيتنا هي أنها فعالة جدًا لأن المنطقة التي نستهدفها قريبة من مركز بنية السنبلة. عندما يلتصق الجسم المضاد هناك ، فإنه يشوه السنبلة ويمزقها. سيكون من الصعب جدًا على الفيروس للتكيف مع ذلك .

ويقوم الباحثون حاليًا باختبار الأجسام المضادة ضد سلالات أحدث من SARS-CoV-2 ، مثل XBB.1.5 و XBF. إذا كانت النتائج واعدة ، فإنها ستشكل الأساس لمرحلة 1 من التجارب السريرية في غضون 12 إلى 18 شهرًا.

ولم تعد جميع الأجسام المضادة المتوفرة تجاريًا كورونا تعمل بشكل جيد بعد الآن معظمها من الفئة 1 أو 2 ، مما يشير إلى حقيقة أنها ترتبط بأكثر الأماكن وضوحًا على بروتين السنبلة - موقع ارتباط مستقبل ACE2.

و يقول الدكتور جيك هنري ، مساعد الأبحاث في Garvan والمؤلف الأول المشارك للورقة البحثية: "الجوانب السلبية ، بما في ذلك الفشل في مواجهة المتغيرات الجديدة أثناء تطورها، ويسعدنا أن يؤدي بحثنا إلى علاج جديد مضاد للفيروسات يوفر" مناعة سلبية "موثوقة للأفراد المعرضين للخطر."

ويمكن لطريقة الاكتشاف الجديدة أن تسرع من تطوير علاجات بالأجسام المضادة لأمراض فيروسية أخرى، وتم اكتشاف الأجسام المضادة الجديدة في البداية بأعداد صغيرة في عينات من مرضى في سيدني أصيبوا بسلالة ووهان الأصلية من كورونا.

استخدم باحثون Garvan ، بالتعاون مع شركاء إكلينيكيين وفريق متعدد التخصصات عبر معاهد بحثية أخرى ، نهجًا مبتكرًا يجمع بين سلسلة من تقنيات الخرائط والهندسة المتطورة لدراسة عينات الدم والتحكم في التفاعل بين هذه الأجسام المضادة العلاجية و مسببات الأمراض التي يستهدفونها.

وقام الفريق بفرز وعزل الخلايا البائية ، وتحديد المستقبلات التي قد ترتبط بمنطقة غير عادية من البروتين الشائك، وقاموا بتحليل التركيب الجزيئي للأجسام المضادة التي تنتجها هذه الخلايا البائية - وهو أمر مهم لأن شكلها الدقيق هو الذي يحدد أين وكيف ستتفاعل ضد الفيروس الغازي.

"الشيء المثير هو أننا نصف طريقة يمكننا استخدامها في المستقبل لتطبيقها على فيروسات أخرى - مثل الأنفلونزا أو فيروسات كورونا. هذه طريقة سريعة جدًا لتحديد وعزل الأجسام المضادة النادرة من المرضى الذين يتعافون مما يؤدي إلى علاج أكثر فعالية.