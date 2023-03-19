شكرا لقرائتكم خبر عن خبيرة تغذية: 3 نصائح غذائية لرمضان تبعد عنك مشاكل الانتفاخ والإمساك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتغير العادات الغذائية خلال شهر رمضان الكريم، ويمكن أن تؤثر الخيارات الغذائية غير الصحيحة سلبًا على الصحة، وإليك أهم النصائح الغذائية التى شاركتها أخصائية التغذية الهندية روجوتا ديويكار يمكن أن تساعد الصائمين خلال شهر رمضان الحفاظ على صحتهم جيدة بدون أى مشاكل صحية مثل الانتفاخ والإمساك وفقًا لما نشره موقع "doctor.ndtv".

وإليك اقتراحات خبيرة التغذية روجوتا ديويكار

1-الأطعمة التي تتناولها تلعب دورًا مهمًا في الحفاظ على نشاطك وصحتك، اقترحت خبيرة التغذية أن تنهي وجبة السحور بالحليب أو اللبن المخفوق بالفاكهة الطازجة، موضحة إن الحليب يحتوي على مؤشر ترطيب عالٍ للمشروبات وأنه يحافظ أيضًا على العطش، الفواكه سهلة الهضم ومغذية وصحية،كما أنها تساعد في منع الانتفاخ والإمساك.

2-تننصح أخصائية التغذية بتناول اللبن الرائب والتمر أثناء الإفطار، إنه مزيج تقليدي للحفاظ على الجسم باردًا ويمنع الإفراط في تناول الطعام، اقترحت أنه يمكنك إما وضع اللبن الرائب مع التمر أو تناول التمر أولاً ، متبوعًا باللبن الرائب.

3- ذكرت أخصائية التغذية أنه إذا كنت تعاني من نقص في الطاقة أو تشعر بالإمساك، فيمكنك إدخال الموز فى وجبة السحور.

4- عندما تصوم طوال شهر رمضان، بالإضافة إلى طعامك، يتغير نمط نومك أيضًا نتيجة لذلك، تتعرض الساعة البيولوجية للجسم لعدد من التغيرات الجسدية والعقلية، يتسبب الصيام في إبطاء الجسم لعملية التمثيل الغذائي من أجل الاستفادة من الطاقة بأكبر قدر ممكن من الكفاءة أثناء الجفاف والجوع، لذلك ، ضع في اعتبارك هذه النصائح التي قدمتها خبيرة التغذية أثناء صيامك للحفاظ على صحتك وتغذيتك.