شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد صحية مدهشة لصيام شهر رمضان.. أبرزها خفض الكوليسترول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أيام قليلة ويهل علينا هلال شهر رمضان الكريم، وتعد فرصة ذهبية لحصد التأثيرات الإيجابية التي يمكن أن يتركها الصيام على صحتك الجسدية والعقلية وتركيزك الروحي، وإليك الفوائد الصحية السبع التي ستستمتع بها خلال شهر رمضان وبعده، وفقًا لما نشره موقع "realbuzz".

1- بلح على الرغم من تناول ثلاثة حبات تمور في بداية الإفطار كل يوم خلال شهر رمضان لها مزايا إضافية للصحة، أحد أهم جوانب الصيام هو الحصول على الكمية المناسبة من الطاقة، مع الأخذ في الاعتبار أن متوسط حصة التمر تحتوي على 31 جرامًا (ما يزيد قليلاً على 1 أونصة) من الكربوهيدرات، وهذا أحد الأطعمة المثالية التي تمنحك دفعة.

يعتبر التمر أيضًا طريقة رائعة للحصول على بعض الألياف التي تشتد الحاجة إليها ، والتي ستساعد وتحسن الهضم طوال شهر رمضان، أضف إلى ذلك مستوياتهم العالية من البوتاسيوم والمغنيسيوم وفيتامينات ب، وسرعان ما يتضح أن التمر هي واحدة من أكثر الفواكه صحة.

2 - عزز عقلكلا شك أنك ستكون على دراية بالتأثيرات الإيجابية التي يمكن أن يتركها الصيام على صحتك العقلية وتركيزك الروحي، لكن قدرات تعزيز الدماغ في رمضان أكثر أهمية مما قد تعتقد، وجدت دراسة أجراها علماء في الولايات المتحدة الأمريكية أن التركيز الذهني الذي يتحقق خلال شهر رمضان يزيد من مستوى عامل التغذية العصبية المشتق من الدماغ، ما يجعل الجسم ينتج المزيد من خلايا المخ، وبالتالي تحسين وظائف المخ.

وبالمثل، فإن الانخفاض الواضح في كمية هرمون الكورتيزول ، الذي تنتجه الغدة الكظرية ، يعني أن مستويات التوتر تنخفض بشكل كبير خلال شهر رمضان وبعده.

3 - تخلص من العادات السيئة لأنك ستصوم خلال النهار، فإن رمضان هو الوقت المثالي للتخلي عن عاداتك السيئة إلى الأبد كالتدخين والأطعمة السكرية يجب ألا تنغمس في رمضان، وبما أنك تمتنع عنها فإن جسمك سيتأقلم تدريجياً مع غيابها، حتى يتم التخلص من إدمانك نهائيًا.

كما أنه من الأسهل بكثير الإقلاع عن العادات عندما تفعل ذلك في مجموعة، والتي من السهل العثور عليها خلال شهر رمضان، إن قدرة الصيام على مساعدتك على التخلص من العادات السيئة مهمة للغاية لدرجة أن دائرة الصحة الوطنية في المملكة المتحدة توصي به باعتباره الوقت المثالي للإقلاع عن التدخين.

4 - خفض الكوليسترولنعلم جميعًا أن فقدان الوزن هو أحد النتائج الجسدية المحتملة للصيام خلال شهر رمضان ، ولكن هناك أيضًا مجموعة كاملة من التغييرات الصحية التي تحدث خلف الكواليس، وجد فريق من أطباء القلب أن الأشخاص خلال شهر رمضان يتمتعون بتأثير إيجابي على ملف الدهون لديهم، ما يعني أن هناك انخفاضًا في نسبة الكوليسترول في الدم.

يؤدي انخفاض الكوليسترول إلى زيادة صحة القلب والأوعية الدموية ، مما يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض القلب أو النوبة القلبية أو السكتة الدماغية. علاوة على ذلك ، إذا اتبعت نظامًا غذائيًا صحيًا بعد رمضان ، فمن السهل الحفاظ على مستوى الكوليسترول المنخفض حديثًا.

5 -فقدان الشهية الدائم تتمثل إحدى المشكلات الرئيسية في الحميات الغذائية المتطرفة في أن فقدان الوزن غالبًا ما يتم إرجاعه سريعًا ، وأحيانًا مع القليل من الإضافات، هذا ليس هو الحال مع رمضان، يؤدي انخفاض الطعام الذي يتم تناوله خلال الصيام إلى تقلص معدتك تدريجيًا، مما يعني أنك ستحتاج إلى تناول طعام أقل للشعور بالشبع.

إذا كنت ترغب في التعود على تناول الطعام الصحي ، فإن رمضان هو وقت رائع للبدء. عندما تنتهي ، ستكون شهيتك أقل مما كانت عليه من قبل ، وستكون أقل عرضة للإفراط في تناول الطعام.

6 -يزيل السمومبالإضافة إلى كونه رائعًا للتطهير الروحي لنفسك ، فإن رمضان يعمل كمزيل رائع للسموم لجسمك، من خلال عدم تناول الطعام أو الشرب على مدار اليوم ، سيتم منح جسمك فرصة نادرة لإزالة السموم من الجهاز الهضمي طوال الشهر.

عندما يبدأ جسمك في تناول مخزون الدهون لتوليد الطاقة ، فإنه سيحرق أيضًا أي سموم ضارة قد تكون موجودة في رواسب الدهون، سيترك تطهير الجسم هذا سجلاً فارغًا صحيًا وراءه ، وهو نقطة انطلاق مثالية لنمط حياة صحي باستمرار.

7 - امتصاص المزيد من العناصر الغذائية من خلال عدم تناول الطعام طوال اليوم خلال شهر رمضان ستجد أن التمثيل الغذائي الخاص بك يصبح أكثر كفاءة ، مما يعني أن كمية العناصر الغذائية التي تمتصها من الطعام تتحسن، هذا بسبب زيادة هرمون يسمى adiponectin ، والذي ينتج عن طريق الجمع بين الصيام وتناول الطعام في وقت متأخر من الليل ، ويسمح لعضلاتك بامتصاص المزيد من العناصر الغذائية.

سيؤدي ذلك إلى فوائد صحية في جميع أنحاء الجسم ، حيث أن مناطق مختلفة قادرة على امتصاص العناصر الغذائية التي تحتاجها للعمل بشكل أفضل والاستفادة منها.