شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف أضرار العيش السن على صحتك ونصائح قبل شرائه.. لمحبي الدايت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - العيش السن أو ما يعرف باسم "خبز النخالة"، ليس دائمًا المعنى الصحيح لنوع الخبز الصحى ولكن له أيضًا أضرار على الجسم، وغالباً ما ارتبط اسم العيش السن بالحالة الصحية الجيدة، وفقًا لموقع "scientificamerican" فأن العيش السن قد يفتقر إلى الألياف الصحية للقلب، لذلك فأن بعض الأشكال من هذا الخبز قد تزيد من مخاطر أمراض القلب والأوعية الدموية

وفقًا للتقرير، فأن الحبوب الكاملة الغنية بالألياف تقلل من مخاطر مرض السكرى وأمراض القل، وبعض الحبوب الكاملة قد لا تفعل شيئا للحد من مخاطر الأمراض.

ما هى الحبوب الكاملة

يشير مصطلح "الحبوب الكاملة" إلى صورة الحبوب كاملة وسليمة ، أي طبقة النخالة غنية بالألياف ، بمعنى أي خليط من النخال، والتي غالبا ما تحتوي الحبوب الكاملة المعالجة على مستويات أقل من الألياف والمغذيات.

نصائح قبل شراء العيش السن

1. تأكد من أنه مصنوع من الحبوب الكاملة من خلال قائمة المكونات لمعرفة العناصر التى يحتوى عليها، حيث، يجب أولاً التأكد من عبارة عن كلمة "كاملة" في الاسم ، مثل "القمح الكامل".

2. الابتعاد عن المكونات غير التقليدية فى الخبز مثل وجود إضافات كالكراميل لجعل الخبز أكثر لمعانا، والمواد الصناعية والحافظة.

3. يجب أن يحتوى خبز الحبوب على الألياف .

4. انظر إلى مستويات الصوديوم والسكر حيث يجب إلا تزيد عن 2 جرام من السكر لكل شريحة.

أضرار العيش السن 1- يحتوى على الجولتين

بعض الآثار الجانبية الناجمة عن القمح يمكن أن تكون بسبب الجلوتين، وهى عبارة عن بروتين موجود في القمح يمكن أن يزيد من التهاب المفاصل الروماتويدي ، والصداع النصفي ، وفقر الدم ، ومشاكل الوزن ومتلازمة القولون العصبي، ضمن العديد من الحالات الأخرى.

2- ارتفاع محتوى الكربوهيدرات

يمكن أن يكون محتوى الكربوهيدرات المرتفع فى العيش السن والمنتجات القائمة على القمح، مشكلة إذا كنت تعاني من مرض السكرى أو مقاومة الأنسولين أو تحاول إنقاص الوزن.

3- ارتفاع مؤشر نسبة السكر في الدم

على الرغم من احتواء العيش السن على كمية كبيرة من الألياف ، ولكنه لديه مؤشر نسبة السكر في الدم عالية، تمامًا مثل خبز القمح المصنوع من دقيق القمح المكرر.

الأطعمة عالية السكر في الدم ، مثل خبز القمح والخبز الكامل القمح ، تزيد من خطر الاصابة بمرض السكري من النوع 2 ، وأمراض القلب والأوعية الدموية والسمنة .