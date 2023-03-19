شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح غذائية فى أول يوم صيام.. ابعد عن الأطعمة الحارة والمقلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع اقتراب أيام شهر رمضان الكريم، ومع أول أيام الصيام يشعر البعض بالجوع والعطش الشديد الذى يمكن أن يؤدى إلى اتباع بعض العادات الغذائية الخاطئة.

فقد يشعر الكثير برغبة شديدة في تناول الكثير من الطعام مع انتهاء أول يوم للصيام فى شهر رمضان، وهو ما يسبب مشاكل صحية كثيرة خاصة في الجهاز الهضمى.

وأوضح موقع "healthline"، أن الكثير يقع فى خطأ لتناول وجبات طعام دسمة للغاية مع أول يوم صيام فترة تصل إلى 15 ساعة، وهو ما يؤدى فى النهاية إلى الشعور بالتخمة والخمول بعد وقت قصير من الفطار.

من ضمن العادات الخاطئة شرب كمية كبيرة من المياه المثلجة دفعة واحدة وعلى معدة فارغة مما يتسبب في حدوث تقلصات وصدمة، مما يتسبب فى الشعور ببعض الألم بالمعدة،

الإفطار على تمر ثم شرب كوب من المياه الفاترة فى البداية .

عدم الإكثار من تناول الأكلات الحارة والمليئة بالتوابل .

تجنب شرب القهوة فور الإفطار على معدة فارغة .

تجنب تناول الكثير من المقليات لتجنب الشعور بثقل فى المعدة والتسبب فى عسر الهضم .

تناول كميات قليلة من الطعام لتجنب الحموضة.

تقسيم الوجبات على مراحل، حيث يتم تناول جزء وبعد ساعتين يمكن تكملة باقى الوجبة، لتجنب الشعور بالتخمة والصداع.

تقليل كميات الحلويات فى أول يوم بعد صيام لتجنب رفع معدلات السكر والتى تسبب الشعور بالجوع على الرغم من امتلاء المعدة .

نصائح صحية لوجبة الإفطار في رمضان