شكرا لقرائتكم خبر عن الحرنكش هيحميكى من التهاب المفاصل وألم القلب للسيدات الحوامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الحرنكش له مذاق خاص ومميز، ويعشق تناوله الكثير من الأشخاص، ولذا تناوله خلال فترة الحمل يعد من الحيل الجيدة التي يجب القيام بها للحصول على فوائده الصحية التي لا غني عنها، وذلك وفقًا لموقع "everdayhealth".

أكد التقرير، أن الحامل عليها تناول الحرنكش وإدراجه في النظام الغذائي اليومي وذلك للحصول علي فوائده التي تحل علي الأم والجنين.



الحرنكش يحتوي علي نسبة جيدة من البروتين، الدهون، الكربوهيدرات، والألياف، والسكر، و الكالسيوم، والحديد ، والفوسفور، وفيتامين سي، فيتامين أ، وفيتامين ك، فيتامين هـ.



ومن أبرز فوائدالحرنكش علي المرأة الحامل، التالي



-الحفاظ على صحة القلباحتوائه على مضادات أكسدة تعد من الأمور الجيدة التي تساهم في توفير الحماية ضد الأمراض، بفضل قدرتها على منع الخلايا من التلف، والحفاظ علي صحة القلب. - تخفيف آلام المفاصل والعضلاتيحتوي الحرنكش على ستيرويد طبيعي، يساعد على تقليل الالتهابات وتخفيف آلام المفاصل والعضلات، ولذا فتناوله يعد من الحيل الجيدة. - تقليل فرص الإصابة بمرض السكريجعل الحرنكش الحامل أقل عرضة للإصابة بسكر الحمل، فهو يحتوي علي بعض المركبات التي تساهم بدورها في إبطاء امتصاص الجسم للكربوهيدرات، ما يساعد على تنظيم سكر الدم ومنعه من الارتفاع.