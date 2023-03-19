شكرا لقرائتكم خبر عن لمرضى جرثومة المعدة فى رمضان.. تعرف على نظامك الغذائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جرثومة المعدة تعد من الأمراض التي تعرض المصاب بالإزعاج الشديد نتيجة للألم الذي يتعرض له المصاب، وفي حالة عدم العلاج قد يتعرض الشخص للعديد من المضاعفات الصحية التي يجب توخي الحذر منها.

فجرثومة المعدة تعد من الأمراض التي يصاب بها الشخص في المعدة، وتعرضه للشعور بالألم الشديد الذي يصعب تحمله، ولذا قدم التقرير المنشور عبر موقع "everdayhealth"، أبرز وأهم النصائح التي يجب اتباعها مرضي جرثومة المعدة خلال شهر رمضان، والهدف منها التقليل من حدة الأعراض المصاحبة للمرض، ومنها:

- الشاي الأخضر ثبت علميا أن تناوله يساهم بشكل كبير في إبطاء نمو البكتيريا داخل الجسم، كما أنه يحمي الجسم من الالتهابات الكثيرة في الجسم. - الزبادييعد من الأطعمة المهمة والمفيدة للجسم بشكل عام، وللمعدة والأمعاء بشكل خاص، فتناولك له يعد من الحيل الغذائية الرائعة للأمعاء، فتناوله يحقق التوازن بين بكتيريا الأمعاء المفيدة والضارة. - زيت الزيتونثبت علميا أن تناول زيت الزيتون يعد من الحيل الغذائية الرائعة التي تساهم بشكل كبير في التخلص والشفاء من جرثومة المعدة، لأنه يحتوي علي نواد مضادة للجراثيم . -العسل أثبتت العديد من الدراسات الطبية أن العسل يساهم بشكل كبير فى القضاء على البكتيريا.