شكرا لقرائتكم خبر عن مع اقتراب رمضان.. نصائح لتجنب الأرق وقلة النوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عدم أخذ قسط كافٍ من النوم يعد من الأمور المسببة للشعور بالتعب الشديد خلال ساعات الصيام، ويعد من الأمور التي تعرضك لعدم التركيز في يومك، ولذا فالحصول على قسط كافٍ من النوم مهم للحفاظ على صحتنا اليومية وحسب ما ذكره موقع "webmed".

الأشخاص الذين يعانون من الأرق خلال شهر رمضان يزداد لديهم الشعور والإصابة بالصداع الشديد ويصبحون لديهم تقلب مزاج عالي، وأيضًا يتعرضون للتأثير الوظيفي الإدراكس، أي عدم القدرة علي التفكير بشكل جيد، فيصبح من الصعب التركيز والاهتمام الكامل ، وتتباطأ أوقات رد فعلنا ، ويمكن أن تتأثر قدراتنا الإبداعية وحل المشكلات.

وقدم التقرير، العديد من النصائح المهمة لنوم أفضل خلال شهر رمضان، ومنها:

- النوم بعد الإفطار قبل الاستيقاظ للسحور والفجر والعودة إلى النوم لبضع ساعات قبل الاستيقاظ في اليوم التالي، يعد من الحيل الجيدة.

-التخطيط لروتين نوم معدل لشهر رمضان بحيث تنام وتستيقظ في نفس الوقت كل يوم، من أعظم الحيل وسيساعد على تنظيم نوم أكثر راحة.

-تجنب تناول الأطعمة الدسمة أو الدهنية أو السكرية في الإفطار، حيث يمكن أن يتأثر نومك لأن جسمك يعمل يأخذ وقت لهضم وجبتك، ويمكن أن تكون الأطعمة الغنية بالتوابل أيضًا سيئة للنوم لأنها يمكن أن تسبب الغازات وحموضة المعدة.