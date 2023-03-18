شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تصوم فى شهر رمضان ومتى يجب الإفطار فورا.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتاج بعض المرضى خاصة مريض السكر قبل الصيام خلال شهر رمضان، إلى مراجعة الطبيب المعالج لأخذ الخطوات الصحيحة ونظام الأكل وجرعات الأدوية قبل اتخاذ قرار الصيام.

قد يصف الطبيب الجرعات اللازمة للمريض ويمكنه الصيام بأمان، ولكن وفقًا لموقع "diabetes" هناك بعض من مرضى السكر الذين لا يمكنهم الصيام، بل ويجب عليهن الإفطار فورا في بع حالات ارتفاع سكر الدم.

يسمح لمريض السكر الصيام لان تقليل معدلات الطعام جزء من العلاج، ولكن يستثنى من ذلك المرضى الذين يعانون من مضاعفات ناتجة عن السكر أو أمراض متزامنة معه، مثل مرضى الذبحة، جلطات المخ، كبار السن فوق الـ 80 عام، من لديهم قصور فى وظائف الكلى، أو وظائف الكبد.

نصائح لمرضى السكر فى الصيام

هناك شروط عند صيام مريض السكر التي تشمل:

تناول وجبات متعادلة فى السحور وبعيدة عن النشويات والسكر .

تجنب تناول عدد كبير من الطعام في الوجبة الواحدة وتقسيم الطعام على فترات .

الامتناع عن السكريات والحلويات والعصائر التى تحتوى على نسبة من السكر الصناعى، ويمكن تناولها بكميات قليلة .

يجب عدم تناول أكثر من 3 تمرات على الإفطار حتى لا يتسبب فى ارتفاع السكر .

تجنب تناول المقليات بكميات كبيرة .

تجنب الاطعمة التي تحتوي على دهون لأنها تزيد من امتصاص بعض الأدوية .

تناول الزبادي و الفاكهة بكميات أكبر لاحتوائها على الألياف المفيدة للجسم .

متى يجب على مريض السكر تناول الطعام فورا

من المهم بالنسبة لك معرفة علامات وأعراض انخفاض نسبة السكر في الدم واختبار نسبة السكر في الدم بشكل متكرر أثناء الصيام.

إذا انخفضت نسبة السكر في الدم لديك إلى أقل من 4 مليمول / لتر، يجب أن تفطر فورا وتعالج نقص السكر ببعض الأطعمة السكرية أو السوائل وتتبع ذلك بشيء نشوي وإلا ستؤذي جسمك وقد تحتاج إلى رعاية طبية، من الجيد أن تحمل معك علاجات نقص السكر وزجاجة من الماء خلال فترة الصيام.

قد تصاب بمستويات عالية من السكر في الدم أثناء الصيام إذا فاتتك الأدوية الموصوفة لك، أو إذا كان لديك أجزاء أكبر من الأطعمة النشوية أو السكرية أو إذا كنت أقل نشاطًا بدنيًا من المعتاد، يمكن أن تزيد نسبة السكر في الدم من خطر الإصابة بالجفاف مما قد يجعلك تشعر بالدوار والتعب.