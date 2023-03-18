شكرا لقرائتكم خبر عن احمِ نفسك في رمضان من الجفاف وتناول هذه العصائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أيام قليلة ويحل شهر رمضان المبارك، ويبدأ الصيام وقد تعاني البلاد من ارتفاع في درجات الحرارة، ولذا يقدم ”الخليج 365” أبرز وأهم النصائح والمشروبات التي تقلل من فرص الإصابة بالجفاف خلال شهر رمضان، وذلك وفقًا لموقع "everydayhealth".

أوضح التقرير، أن الإصابة بالجفاف قد يتسبب في الإصابة بضعف المناعة والتعرض للأمراض والفيروسات، وهناك بعض المشروبات التي التي تقلل من فرص الإصابة بالجفاف، ومنها:

-عصير البطيخيحتوي البطيخ على عناصر غذائية وفيتامينات تعمل على ترطيب الجسم والحفاظ على صحة الجسم والأوعية الدموية، كما تساعد على ترطيب الجسم وتحميه من الجفاف، والسبب يرجع إلي إحتوائه علي نسبة عالية من الألياف الغذائية التي تقلل من حدة الجفاف. -عصير كيوييحتوى على نسبة عالية من الألياف التي تساعد على الهضم وإدارة الكوليسترول، كما أنه يحتوي علي نسبة عالية من أحماض أوميجا 3 ، ولذا تناولك له يساهم بشكل كبير علي علاج الجفاف والحد منه. -عصير أناناسيحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية والألياف التي تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الأمراض والفيروسات، وتحد من إصابته بالجفاف. -عصير البرتقاليحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات و الاألياف الغذائية، والعناصر الغذائية التي تعلم على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الفيروسات والعدوى، ويحد من الإصابة بالجفاف.