شكرا لقرائتكم خبر عن 5 نصائح لصيام صحى فى شهر رمضان الكريم.. تنوع العناصر الغذائية أهمها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الصيام في شهر رمضان هو تمرين عقلي بقدر ما هو تمرين بدني، على الرغم من أننا قد نختلف في كيفية تجهيز عقولنا وأجسادنا ، فإليك بعض النصائح التي يمكن أن تساعد الصائمين على التكيف مع الصيام اليومي، وفقًا لما نشره موقع "health".

1. شرب الماءجرب شرب السوائل عدة مرات طوال الليل، حتى إذا كنت لا تشعر بالعطش الشديد، فالعطش هو إشارة إلى أن جسمك يعاني من الجفاف بالفعل، اختر السوائل التي لا تحتوي على الكافيين، لأن المشروبات المحتوية على الكافيين يمكن أن تسبب الجفاف، تذكر أن تناول وجبة الإفطار بالماء ليس أمرًا تقليديًا فحسب، بل إنه يضمن حصولك على أفضل مصدر لترطيب جسمك قبل أن يشتت انتباهك بالطعام.

لكن كن حذرًا ولا تفرط في شرب الكثير في وقت واحد، إن محاولة شرب بضعة جالونات دفعة واحدة يمكن أن يخفف من إلكتروليتات الجسم، ما يؤدي إلى حالة قاتلة تسمى تسمم الماء.

2. تنوع العناصر الغذائيةتناول مجموعة متنوعة من الأطعمة أثناء الإفطار، يحتاج جسمك أكثر من أي وقت مضى إلى تغذية جيدة للتعويض عن ضغوط الصيام، الحبوب الكاملة والخضراوات والفواكه والبروتينات الخالية من الدهون والدهون الصحية (الدهون من النباتات ، مثل زيت الزيتون والمكسرات) - كل هذه العناصر مهمة لتزويد جسمك بجميع العناصر الغذائية التي يحتاجها.

3. عدم الإفراط فى تناول الطعام.يستغرق الجسد حوالي 20 دقيقة لتسجيل أنه كان لديه ما يكفي من الطعام، لذلك لا تفرط في تناول الطعام أثناء الإفطار، إن تناول الطعام بتمعن والاستماع عندما يكون جوعك مشبعًا بالفعل يضع ضغطًا أقل على جسمك ويمنحك طاقة أكبر من تناول كميات كبيرة في وقت واحد.

4. النشاط البدنى.على الرغم من أن الصيام يمكن أن يكون مرهقًا جسديًا ، فحاول ألا تكون مستقرًا تمامًا، إذا كنت تمارس الرياضة عادة في الصباح، فراجع كيف يشعر جسمك إذا بدلت التمرين إلى المساء بعد الإفطار. لا تعتبر التمارين الشاقة فكرة جيدة أثناء النهار لأنك قد تصاب بالجفاف بسرعة، يمكن للمشي القصير السهل أو بعض تمارين الإطالة أن تقطع شوطًا طويلاً في الحفاظ على طاقتك أثناء النهار.

5. وجبة السحورتساعد مكونات الوجبة المتوازنة معًا في الحفاظ على استقرار نسبة السكر في الدم ، مما يمنحك طاقة جيدة. بعض العناصر التي يجب تضمينها في سحورك مثل، الحبوب الكاملة - تشمل المصادر الحبوب الكاملة وخبز الحبوب الكاملة والأرز البني ودقيق الشوفان، والفواكه والخضروات الطازجة ، البروتين - تشمل مصادره الحليب واللبن والبيض والمكسرات، الدهون الصحية - المصادر هي المكسرات والزيتون.