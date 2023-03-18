شكرا لقرائتكم خبر عن حافظ على البنكرياس فى رمضان.. إليك الأطعمة الغنية بـ"فيتامين أ" لتقليل الالتهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - البنكرياس هو العضو المسئول عن إنتاج إنزيمات الجهاز الهضمي والأنسولين، يمكن أن يسبب الالتهاب ألمًا شديدًا في البطن والغثيان والقيء، في الحالات الشديدة ، يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات مثل تلف الكبد والسكري ،أظهرت الأبحاث الحديثة أن تناول الأطعمة الغنية بفيتامين أ يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بالتهاب البنكرياس،. فيتامين أ هو فيتامين قابل للذوبان في الدهون يلعب دورًا حيويًا في الحفاظ على صحة الجلد والجهاز المناعي والرؤية والتكاثر، كما أنه ضروري لعمل البنكرياس بشكل صحيح ، وإليك أفضل مصادر فيتامين أ التي يمكنك إضافتها إلى وجبة الإفطار والسحور فى شهر رمضان الكريم ، وفقا لما نشره موقع " ndtv". 8 أطعمة غنية بفيتامين أ يمكن أن تساعد في الحفاظ على صحة البنكرياس: 1. البطاطا الحلوةالبطاطا الحلوة غنية بالبيتا كاروتين ، والتي يحولها الجسم إلى فيتامين أ. تحتوي حبة بطاطا واحدة متوسطة الحجم على حوالي 400٪ من المدخول اليومي الموصى به من فيتامين أ، كما أنها مصدر جيد للألياف والبوتاسيوم وفيتامين سي، يمكن تحميص البطاطا الحلوة أو هرسها أو استخدامها كبديل صحي للبطاطا المقلية.





2. الجزرالجزر مصدر ممتاز آخر للبيتا كاروتين، تحتوي الجزرة الواحدة متوسطة الحجم على كمية كافية من فيتامين أ تحتاجها في يوم واحد، كما أنها غنية بمضادات الأكسدة والألياف والبوتاسيوم، يمكن تناول الجزر نيئًا أو مطبوخًا وإضافته إلى السلطات أو الحساء.

3. السبانخالسبانخ من الخضروات الورقية الخضراء الغنية بفيتامين أ وفيتامين ج والحديد ومضادات الأكسدة، يحتوي نصف كوب من السبانخ المطبوخة على أكثر من 100٪ من الكمية اليومية الموصى بها من فيتامين أ. يمكن تناول السبانخ نيئة أو مطبوخة، أو إضافتها إلى العصائر أو السلطات.





4. الكبدالكبد الحيواني هو أحد أغنى مصادر فيتامين أ، الكبد أيضًا مصدر جيد للحديد والبروتين وفيتامين ب 12. يمكن طهي الكبد وتناوله بمفرده أو إضافته إلى الحساء ومع ذلك، لا ينبغي استهلاك الكبد بانتظام لأنه يمكن أن يؤدي إلى تسمم فيتامين أ.





5. المانجوالمانجو فاكهة استوائية لذيذة غنية بفيتامين أ ومضادات الأكسدة، كونها غنية بالعناصر الغذائية المختلفة ، قد تساعد المانجو أيضًا في تعزيز مناعتك، يمكن تناول المانجو بمفرده أو إضافته إلى العصائر.

6. الفلفل الأحمرالفلفل الأحمر من الخضروات الحلوة الغنية بفيتامين أ وفيتامين ج ومضادات الأكسدة، يمكن أن يؤكل الفلفل الأحمر نيئًا أو مطبوخًا أو يضاف إلى السلطات .

7. زيت كبد الحوتزيت كبد الحوت مكمل غني بفيتامين أ وأحماض أوميجا 3 الدهنية، يمكن تناول زيت كبد سمك القد كمكمل غذائي أو إضافته إلى العصائر أو استخدامه في الطهي، قد تكون هناك زيوت سمك أخرى متاحة يمكن استخلاصها من الأسماك مثل التونة والسلمون والماكريل والرنجة وما إلى ذلك.

8. الباباياالبابايا هي فاكهة استوائية غنية بفيتامين أ وفيتامين ج ومضادات الأكسدة، يحتوي كوب واحد من شرائح البابايا على حوالي 40٪ من المدخول اليومي الموصى به من فيتامين أ، يمكن تناول البابايا بمفردها أو إضافتها إلى السلطات أو العصائر .