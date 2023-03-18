الدور المفيد للمكسرات في صحة القلب أكدت أن 30 غراماً يومياً تكفي لتحقيق الاستفادة

عادة ما يثير الربط بين تناول بعض الأطعمة وتحقيق فوائد صحية، حالة من الجدل، بين خبراء متحمسين للغاية، وآخرين ينفون، وفريق ثالث يأخذ موقفاً وسطياً بين الاثنين، وهذا ما حدث في الربط بين تناول المكسرات وتحقيق فوائد مهمة لصحة القلب.

وأكدت دراسات هذه الفوائد، فيما نفتها دراسات أخرى، وذهبت دراسة سويدية نُشرت في مجلة «القلب» عام 2018. إلى أن الفوائد محدودة، وتعتمد إلى حدٍ كبيرٍ على السلوكيات الصحية الأخرى، لكن دراسة جديدة لباحثين من جامعة أوسلو بالنرويج ومعهد كارولينسكا في ستوكهولم بالسويد، تزعم أنها حسمت هذا الجدل، بـ«التأكيد على فوائد المكسرات لصحة القلب».

وخلال عمل الباحثين، على تطوير إرشادات غذائية جديدة لبلدان الشمال الأوروبي، قاموا بإجراء مراجعة منهجية جديدة لنتائج 60 دراسة سابقة. وخلصوا في دراستهم المنشورة بالعدد الأخير من دورية «فوود ناريشن ريسيرش»، إلى أن المكسرات تخفض مستويات الكوليسترول وترتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. ووجدوا أنه من خلال تناول المكسرات، فإنك تقلل من خطر المعاناة أو الوفاة من نوبة قلبية.

ويقول إريك أرنيسن، الزميل الباحث في جامعة أوسلو، المؤلف الأول للدراسة في تقرير نشره الجمعة الموقع الإلكتروني للجامعة، «إذا كنت تأكل حفنة من المكسرات كل يوم، أي نحو 30 غراماً، فسيكون لديك خطر أقل بنسبة 20 إلى 25 في المائة من الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية». ووجهوا إلى ضرورة أن «يزيد البالغون في دول الشمال الأوروبي من كمية ما يتناولوه، حيث يأكلون في المتوسط نحو 4 غرامات في اليوم من المكسرات».

ويؤكد أرنيسن، على أنهم إذا كانوا يوجهون بتناول كميات أكبر؛ إلا أنهم يؤكدون في الوقت نفسه على أن تناول القليل من المكسرات أفضل من عدم تناولها على الإطلاق، مشيراً إلى أنه لا يوجد دليل قاطع على أن اللوز والفستق والجوز هي الأفضل لخفض نسبة الكوليسترول، فلا توجد توصية بأنواع معينة من المكسرات دون الأخرى.

ولم تعثر الدراسة الجديدة على دليل يربط بين تناول المكسرات وتقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية ومرض السكري من النوع الثاني. ويقول أرنيسن: «لا يبدو أن المكسرات تؤثر على ضغط الدم، وهو أحد عوامل الخطر وراء السكتات الدماغية، ولا يمكننا التأكد، مما إذا كانت المكسرات مفيدة لمستويات السكر في الدم أيضاً، التي ترتبط بخطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني». ويضيف أنه «بفضل هذه الدراسة التي نفذت أكبر استعراض حتى الآن للعلاقة بين المكسرات وصحة القلب والأوعية الدموية، نستطيع القول إن المكسرات تخفض مستويات الكوليسترول في الدم، وتوفر تفسيراً موثوقاً لسبب وجود علاقة بين تناول المكسرات وخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية».

عن السر في المكسرات، يعتقد دكتور محمد حمدي، استشاري أمراض القلب بوزارة الصحة المصرية، أن «السبب يعود إلى احتوائها على الأحماض الدهنية اللازمة للعمليات الحيوية». ويقول ، إن «هذه الأحماض المهمة لمنع تراكم الدهون في الشرايين، وهذا هو أحد أكبر عوامل الخطر للإصابة بالنوبات القلبية». ويشدد حمدي على ضرورة التفرقة بين العلاج والوقاية، مشيراً إلى أن فوائد المكسرات لا تعني استخدامها لعلاج ارتفاع الكوليسترول، لكن يمكن استخدامها كإجراء وقائي مهم.

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