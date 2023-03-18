كيفية التتعامل مع الطفل الاعتمادي والأسباب تؤدي إلى اتكالية الطفل

هل لديكم طفل اتكالي يرفض تناول الطعام أو كوب مياه بمفرده، ولا يستطيع النوم في غرفته بمفرده، جميعها تصرفات تكشف عن اتكالية الطفل واعتماده على الآخرين، مما قد يجعله لاحقاً شخصاً أنانياً وغير متعاون، كما قد تعيق تطور مهاراته وتحصيله الدراسي، وهناك الكثير من الأسباب تؤدي إلى اتكالية الطفل فما هي؟.

التدليل الزائد

أبرز الأسباب التي تزيد من الاعتمادية لدى الأطفال هي التدليل الزائد، لذا لابد أن تجمع التربية بين التدليل وبعض الحزم، كما تتسبب الحماية المفرطة وإظهار الخوف والفزع على الصغير في زيادة الاعتمادية، فيفضل منح الطفل الفرصة لخوض تجارب جديدة، ودمجه في بعض المجتمعات الخارجة عن محيط الأسرة، مع مراقبته عن بعد لتوفير الحماية اللازمة له.

الانتقادات المستمرة

كما أن الانتقادات المستمرة للطفل تؤدي إلى جعله اتكالياً، كونه يشعر بالإحباط من نجاح أي شيء قد يفعله، فلابد من تشجيعه على تكرار تجاربه غير الناجحة حتى يتمكن من إتمامها، وفي حالة نجاحه لابد من تشجيعه وتحفيزه، كذلك رفض مشاركة الأبناء في الأعمال المنزلية يعد سبباً للاتكالية، فلابد من تدريب الطفل على ترتيب غرفته وتنظيم أغراضه.

الاعتماد على الذات

هناك العديد من الحيل تجعل الطفل يعتمد على ذاته، أبرزها الطلب من الطفل ترتيب سريره يومياً قبل الذهاب إلى المدرسة، وعدم انتقاده أو السخرية منه في حال عدم ترتيبه بشكل صحيح، عدم السماح للطفل بإنهاء اللعب دون جمع أغراضه، وفي حالة رفضه لابد من معاقبته بطريقة معينة، وفي كل مرة يجمع أغراضه يتم مكافأة الطفل.

تنفيذ المهام والمشاركة

كما يجب أن يتوقف الآباء عن تحضير أدوات الطفل المدرسية، فلابد من تشجيعه على تحضيرها يومياً قبل الخلود إلى النوم، منح الطفل الفرصة لاختيار ملابسه خلال التسوق، وحتى قبل الخروج من المنزل على الطفل اختيار ملابسه، يمكن تشجيع الطفل على تحضير وجبة معينة للأسرة، مثل صحن من الجبن مع الزيتون، والإشادة بالوجبة التي قام بتحضيرها.كما من الضروري منح الطفل مهام يومية للمساعدة في الأعمال المنزلية، ومشاركة الأسرة في ترتيب المنزل وتوضيب طاولة الطعام، في البداية قد يرفض الطفل المساعدة، لذا لابد من تحفيزه بالحصول على مكافأة عند تنفيذ مهامه وبالفعل منحه مكافأة مناسبة في كل مرة يشارك فيها الآخرين، وفي حالة عدم التزامه بعد عدة محاولات يتم معاقبته.

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