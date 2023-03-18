شكرا لقرائتكم خبر عن فى رمضان.. احمِ نفسك من الحموضة بقائمة أطعمة مهمة فى السحور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتعرض الكثير من الأشخاص خلال شهر رمضان من الحموضة بعد تناولهم لوجبة الإفطار، وهي تعني أن الجهاز الهضمي لا يعمل بالشكل الصحيح ويؤدي إلى عودة الأحماض الصفراوية أو المعدة إلى المريء، وهذا يعوق ممارسة الأشص لحيله بشكل طبيعي.

وحول ذلك قدم التقرير المنشور عبر موقع "healthline" أبرز وأهم الأطعمة التي تقلل من حدة الشعور بالحموضة خلال شهر رمضان، ومنها:

الموزغني للبوتاسيوم ويساعد في الحفاظ على مستوى إنتاج الحمض في معدتك، كما أنه يحتوي علي نسبة عالية منالألياف التي من دورها المساعدة في تسريع الهضم والحد من التعرض للحموضة. الحليب البارديحتوى على نسبة عالية من الكالسيوم الذى يساعد على منع تراكم الأحماض وامتصاص الأحماض الزائدة المنتجة، وبالتالى تقليل أعراض الحموضة، كما أن كونه باردًا يوفر راحة فورية من الإحساس بالحرقان الذي يشعر به المرء أثناء ارتداد الحمض. اليانسونله خصائص قوية مضادة للقرحة و يساعد على الهضم ويخفف الإمساك، مما يقلل من الإحساس بالحرقان الذي تشعر به أثناء نوبة الحموضة. القرنفل يساعد على الهضم ويتغلب على أعراض الحموضة، هذه التوابل لها خصائص طارد للريح وتساعد على تحسين المعدة.





النعناعيساعد على خفض المحتوى الحمضي للمعدة ويحسن الهضم، له تأثير تبريد يساعد في تقليل الألم والحرق المرتبطين بارتجاع الحمض. الزنجبيل يحسن الهضم ويساعد فى امتصاص واستيعاب العناصر الغذائية الأساسية بشكل أفضل، كما أنه يحمي معدتك من القرحة عن طريق تعزيز إفراز المخاط وتقليل تأثير الحمض على معدتك