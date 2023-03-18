شكرا لقرائتكم خبر عن باحثون: ممارسة الرياضة أكثر فاعلية من الأدوية فى تحسين الصحة النفسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا باحثو جامعة جنوب أستراليا إلى أن تكون التمارين الرياضية نهجًا أساسيًا لإدارة الاكتئاب والصحة النفسية، حيث أظهرت دراسة جديدة أن النشاط البدني أكثر فاعلية بمقدار 1.5 مرة من الاستشارة أو الأدوية، وذلك وفقا لموقع “medicalxpress-”.

نُشرت المراجعة في المجلة البريطانية للطب الرياضي ، وتضم 97 مراجعة و 1039 تجربة و 128119 مشاركًا. يظهر أن النشاط البدني مفيد للغاية لتحسين أعراض الاكتئاب والقلق والضيق.

وأظهرت المراجعة أن التدخلات الرياضية التي كانت 12 أسبوعًا أو أقل كانت الأكثر فعالية في الحد من أعراض الصحة العقلية ، مع تسليط الضوء على السرعة التي يمكن أن يحدث بها النشاط البدني تغييرًا.

لوحظت أكبر الفوائد بين الأشخاص المصابين بالاكتئاب والنساء الحوامل وبعد الولادة والأفراد الأصحاء والأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية أو أمراض الكلى.

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية ، يعاني واحد من كل ثمانية أشخاص في جميع أنحاء العالم (970 مليون شخص) من اضطراب عقلي . تكلف الصحة العقلية السيئة الاقتصاد العالمي حوالي 2.5 تريليون دولار سنويًا ، وهي تكلفة يُتوقع أن ترتفع إلى 6 تريليون دولار بحلول عام 2030. في أستراليا ، يُقدر أن واحدًا من كل خمسة أشخاص (الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 85 عامًا) قد عانى من اضطراب عقلي في الأشهر الـ 12 الماضية.

يقول الباحث الرئيسي في UniSA ، الدكتور بن سينغ ، إنه يجب إعطاء الأولوية للنشاط البدني لتحسين إدارة الحالات المتزايدة لحالات الصحة العقلية.

يقول الدكتور سينغ: "من المعروف أن النشاط البدني يساعد في تحسين الصحة العقلية. ومع ذلك ، على الرغم من الأدلة ، لم يتم اعتماده على نطاق واسع كخيار أول للعلاج". "تُظهر مراجعتنا أن تدخلات النشاط البدني يمكن أن تقلل بشكل كبير من أعراض الاكتئاب والقلق لدى جميع المجموعات السكانية السريرية ، مع إظهار بعض المجموعات علامات أكبر على التحسن.

"كان للتمارين عالية الكثافة تحسينات أكبر للاكتئاب والقلق ، بينما كان للفترات الأطول تأثيرات أقل عند مقارنتها بالرشقات القصيرة والمتوسطة المدة.

"وجدنا أيضًا أن جميع أنواع النشاط البدني والتمارين الرياضية كانت مفيدة ، بما في ذلك التمارين الهوائية مثل المشي ، وتمارين المقاومة ، والبيلاتس ، واليوجا.

"الأهم من ذلك ، يظهر البحث أن التمارين الرياضية لا تتطلب الكثير من أجل إحداث تغيير إيجابي في صحتك العقلية."

تقول الباحثة الرئيسية ، البروفيسور كارول ماهر من UniSA ، إن الدراسة هي الأولى التي تقيم آثار جميع أنواع النشاط البدني على الاكتئاب والقلق والاضطراب النفسي لدى جميع السكان البالغين. "يعد فحص هذه الدراسات ككل وسيلة فعالة للأطباء لفهم مجموعة الأدلة التي تدعم النشاط البدني في إدارة اضطرابات الصحة العقلية بسهولة.