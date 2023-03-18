تسمين الجسم بسرعة رهيبة

بيروت - نادين محمد -

تبدلت في الآونة الأخيرة معايير الجمال، حتى منصات العروض التي كانت حكراً على العارضات فارهات الطول، ذوات القوام الممشوق، اعتلتها نساء صاحبات قوام ممتلىء وحققن نجاحاً منقطع النظير، كآشلي غراهام Ashley Graham، كانديس هوفين Candice Huffine، تارا لين Tara Lynn، دون أن ننسى كيم كارداشيان Kim Kardashian التي أحدثت انقلاباً في مقاييس القوام.

هذا الأمر، حث العديد من النساء على البحث عن وسائل لتسمين الجسم بغية الحصول على ثديين وأرداف ممتلئة، هذا ناهيك عن أن النحافة المفرطة لا تختلف عن السمنة، فكلاهما تتسببان بالكثير من الأمراض، لكن بالمقابل تسمين الجسم بشكل سريع مشابه تماماً لفقدان الوزن سريعاً، والاثنان لا ينصح بهما على الإطلاق. فتسمين الجسم، كما يعتقد البعض بالتهام الحلوى والأطعمة الدسمة، تناول المشروبات الغازية، يؤدي أيضاً إلى زيادة تراكم الدهون في منطقة البطن وحول الكبد، ما يضاعف من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، مرض الكبد الدهني وغيرهما من المشاكل الصحية، لذا يحتاج تسمين الجسم إلى الوقت الكافي والصبر، إضافة إلى أنه من الضروري استشارة الطبيب للتأكد من أن عملية زيادة الوزن صحية ومناسبة للشخص.

تسمين الجسم بسرعة



لتسمين الجسم سريعاً وبطرق صحية، ينصح خبراء التغذية بالتالي:

• تناول عدد أكبر من الوجبات

غالباً النساء اللواتي يعانين من النحافة يمتزن بصغر حجم المعدة فيشعرن سريعاً بالشبع، ما يستدعي التنبه إلى أن زيادة كمية الطعام المتناولة قد تسبب عسراً في الهضم، إضافة إلى الإمساك، لذا ينصح خبراء التغذية بتناول عدد أكبر من الوجبات، فبدلاً من 3 وجبات، تتم زيادتها إلى 5 أو 6 وجبات يومياً.

• الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية

عوضاً عن تناول كميات كبيرة من الطعام يمكن تناول كمية قليلة وإنما بمحتوى عالٍ بالسعرات الحرارية، كالمانجو، التمر، الفواكه المجففة، رقائق البطاطس، الشوكولا، زبدة الفول السوداني، المكسرات وغيرها...

• تناول ما يكفي من الكربوهيدرات

يفسر خبراء التغذية أن عدم تناول كمية كافية من الكربوهيدرات يحفز الخلايا على تكسير الدهون المخزنة بالجسم وتحويلها إلى الجلوكوز بهدف الحصول على الطاقة، لذا ينصح بإدراج كمية وفيرة من الكربوهيدرات في النظام الغذائي اليومي، كالأرز البني، الشوفان، الكينوا، البقوليات، مثل العدس، الفاصولياء، الحمص، البازلاء، البطاطس الحلوة، الشمندر، الذرة، الموز، التمر،

• الوجبات الخفيفة

تناول وجبات خفيفة أو ما يعرف بالسناكس Snacksبين الوجبات الرئيسية على مدار اليوم يساهم إلى حدٍّ كبير في تسمين الجسم بسرعة، خاصة بعد وجبة العشاء، كالمكسرات، الحلوى، رقائق البطاطس...

وصفات طبيعية لتسمين الجسم بسرعة



سموثي الموز واللبن



المكونات

• ثمرة ناضجة من الموز.

• كوب من الحليب.

• ½ كوب من الزبادي.

• ملعقتان كبيرتان من العسل.

• 3 ملاعق كبيرة من الشوفان.

الطريقة

• تمزج جميع المكونات في الخلاط الكهربائي للحصول على سموثي متجانس القوام.

• يتم تناوله مع وجبة الفطور أو كوجبة خفيفة بين الوجبات الرئيسية.

مغلي الحلبة



المكونات

• كوب من بذور الحلبة.

• كمية مناسبة من الماء.

الطريقة

• توضع بذور الحلبة مع الماء على النار حتى الغليان.

• تصفى، ثم يتناول كوب من مغلي الحلبة مرتين في اليوم قبل الوجبات.

التمر والحليب



لتسمين الجسم بسرعة، ينصح بتناول 4 إلى 5 ثمرات من التمر مع كوب من الحليب الكامل الدسم.

زبدة الفول السوداني



يمكن تناولها بالطريقة التقليدية على شريحة من خبز القمح الكامل، أو إضافتها إلى العصائر، أو اللبن.



المكسرات



يحتوي فنجان واحد من المكسرات على ما يقارب 350 سعرة حرارية، 45 غرام من الدهون و 20 غرام من الكربوهيدرات، يمكن تناولها كوجبة خفيفة بين الوجبات الرئيسية، أو تناول كمية منها مجروشة، تمزج مع العسل والزبدة وتوزع على شريحة من خبز القمح الكامل.

حب العزيز والمكسرات



المكونات

• كمية من حب العزيز.

• كمية من الحلبة.

• القليل من المكسرات.

• كوب من الحليب.

الطريقة

• تطحن جميع المكونات مع بعضها البعض.

• تضاف إلى الحليب، ويتم تناوله 3 إلى 4 مرات في اليوم.

الطحينة والزبادي



المكونات

• ملعقتان كبيرتان من الطحينة.

• عبوة من الزبادي.

الطريقة

• تمزج الطحينة مع الزبادي.

• يتم تناول الخليط كل يوم قبل وجبة الفطور.

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