شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة هتقلل تقلصات الدورة الشهرية واحتباس الماء.. أبرزها الحلبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على الرغم من أن النساء معتادات على الدورة الشهرية كل شهر، إلا أنها ليست تجربة سلسة في كل مرة، بالنسبة للكثيرين، يمكن أن تؤدي الدورة الشهرية إلى ظهور مجموعة من الأعراض بما في ذلك التقلبات المزاجية الشديدة، والرغبة الشديدة في تناول الطعام، والتعب، والاكتئاب، تعاني العديد من النساء أيضًا من آلام الدورة الشهرية واحتباس الماء وحتى وجع الصدر أثناء الدورة الشهرية، قد يكون تحمل كل هذا جنبًا إلى جنب مع عملك المعتاد وأنشطتك اليومية أمرًا شاقًا، وإليك بعض الأطعمة التي يمكن أن تخفف الألم وتساعدك على محاربة هذه الأعراض، وفقًا لما نشره موقع "ndtv".

4 أطعمة للتعامل مع آلام الدورة الشهرية واحتباس الماء وألم الصدر. 1- الخضارالخضروات مثل البروكلي والكرنب والقرنبيط غنية بالألياف والكالسيوم والبوتاسيوم وكذلك فيتامين ب 6 مما يقلل من احتباس الماء، الألياف تحافظ على الإمساك لذلك ، لا تنس تضمين هذه الخضروات في نظامك الغذائي.

2- بذور قرع العسل

بذور قرع العسل تعد مصدرًا رائعًا للمغنيسيوم، يساعد هذا المعدن في رفع الحالة المزاجية والقضاء على التقلبات المزاجية غير الضرورية، كما أنه يقلل من احتباس الماء، تحتوي بذور قرع العسل أيضًا على الزنك وأوميجا 3 التي تساعد في تخفيف الألم والتقلصات.

3- اللوزهذا عنصر غذائي آخر غني بالمغنيسيوم، هذا المعدن يريح عضلاتك مما يقلل في النهاية من تقلصات الدورة الشهرية، يساعدك المغنيسيوم أيضًا على النوم بشكل أفضل.

4 - بذور الحلبةانقع ملعقة من بذور الحلبة بين عشية وضحاها وتناولها في صباح اليوم التالي، اشرب على هذا الماء المنكه أيضًا، سيخفف ذلك من آلام الدورة الشهرية وألم الصدر واحتباس الماء.