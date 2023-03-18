شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مصادر للكالسيوم يمكنك إضافتها لنظام أطفالك للحصول على عظام قوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في مرحلة الطفولة، يعتبر الكالسيوم ضروريًا لنمو العظام والأسنان، يتم تخزين غالبية الكالسيوم في أجسامنا في عظامنا، تحتوي العظام على ما يصل إلى 99٪ من الكالسيوم في الجسم، وهذا يتطلب عمليات "إعادة شحن" يومية من نظامنا الغذائى، قد ينتج ضعف العظام والكسور في وقت لاحق من الحياة عن عدم الحصول على ما يكفي من الكالسيوم عند الأطفال، وإليك بعض الأطعمة الغنية بالكالسيوم والتي قد تكون مفيدة لطفلك، وفقا لما نشره موقع " ndtv".

الحصول على ما يكفي من الكالسيوم في النظام الغذائي لأطفالك أمر ضروري للغاية في سنوات نموهم. يعد الحصول على عظام قوية في مرحلة الطفولة بداية جيدة لصحة العظام الجيدة طوال الحياة، كل أم قلقة من أن طفلها لا يشرب الحليب ، فكيف سيحصل على ما يكفي من الكالسيوم؟"

الأطعمة التي ستزيد من تناول طفلك للكالسيوم 1. بذور السمسم أغنى مصدر للكالسيوم إلى جانب بروتين فيتامين ب المركب والدهون الصحية، يستمتع معظم الأطفال بالسمسم، لذا يمكنك إضافته لبعض الأطعمة أو تعطيه كوجبة خفيفة في أي وقت.

2. اللبن الرائب يحتوي اللبن الرائب، وهو كالسيوم سهل الهضم، على خصائص معززة للمناعة، اعتد على إعطائها اللبن الرائب يوميًا. 3. البقول الكاملةمعظم البقول الكاملة غنية بالكالسيوم يمكن طهيها مع البصل والطماطم وأخذها مع الأرز .

4. خضراوات خضراء معظم الخضراوات الخضراء مثل البروكلي وأوراق الفجل غنية جدًا بالكالسيوم، تحظى صلصة النعناع والكزبرة بقبول كبير من قبل الأطفال، وينشر هذا الصلصة الخضراء على شطائر القمح الكامل الخاصة بهم أو يمكنهم تناولها كمرافق مع وجبات الطعام.

5. المكسرات المكسرات مثل الجوز والتين والتمر والمشمش هي مصادر غنية بالكالسيوم ، كما أنها خيار صحي للبروتين والدهون الصحية والفيتامينات، اجعل هذا كوجبة خفيفة صحية لطفلك على أساس يومي.