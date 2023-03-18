شكرا لقرائتكم خبر عن 5 نصائح يمكن أن تساعدك في الوقاية من السمنة.. منها النوم جيدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن للأشخاص الأصحاء أو الذين يندرجون تحت فئة الوزن الطبيعي أن يصابوا بالسمنة في وقت قصير إذا لم يحافظوا على عاداتهم الصحية. حتى الأطفال يمكن أن يصابوا بالسمنة إذا لم يركز أحد على عاداتهم الغذائية، في هذا التقرير نتعرف على 5 نصائح للوقاية من السمنة، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

السمنة هي مصدر قلق كبير للصحة العامة في جميع أنحاء العالم ، وقد ارتبطت بمضاعفات صحية مختلفة مثل مرض السكري من النوع 2 وأمراض القلب والسكتة الدماغية وبعض أنواع السرطان.

ووفقاً لتقرير عام 2023 الصادر عن الاتحاد العالمي للسمنة فإن هناك أكثر من 4 مليارات شخص قد يعانون من زيادة الوزن أو السمنة خلال الـ 12 عامًا القادمة ، مقارنة بأكثر من 2.6 مليار في عام 2020.

طرق الوقاية من السمنة

1. الحفاظ على نظام غذائي صحي

ما تأكله له تأثير مباشر على وزنك وصحتك، من أكثر الطرق فعالية للوقاية من السمنة هو الحفاظ على نظام غذائي صحي. وفقًا للأبحاث، فإن اتباع نظام غذائي متوازن يحتوي على الكثير من الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون والدهون الصحية يمكن أن يساعد في منع السمنة.

يضمن النظام الغذائي المتوازن حصول جسمك على جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها دون استهلاك سعرات حرارية زائدة.

من المهم أيضًا تجنب الأطعمة المصنعة وذات السعرات الحرارية العالية مثل الوجبات السريعة والمشروبات السكرية ، حيث يمكن أن تساهم في زيادة الوزن.

بدلاً من ذلك ، اختر الوجبات المطبوخة في المنزل واختر الوجبات الخفيفة الصحية ، مثل المكسرات والفواكه والخضراوات.

2. النشاط البدني

النشاط البدني هو عامل مهم آخر في منع السمنة يمكن أن تساعدك التمارين المنتظمة في الحفاظ على وزن صحي عن طريق حرق السعرات الحرارية وبناء كتلة العضلات.

وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) ، يجب أن يهدف البالغون إلى ممارسة التمارين الهوائية متوسطة الشدة لمدة 150 دقيقة على الأقل أو 75 دقيقة من التمارين الهوائية شديدة الشدة كل أسبوع.

بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يساعد دمج تمارين القوة في بناء كتلة العضلات وزيادة التمثيل الغذائي، مما يساعد على حرق المزيد من السعرات الحرارية على مدار اليوم.

3. الحصول على قسط كاف من النوم

أظهرت الأبحاث أيضًا أن الحصول على قسط كافٍ من النوم يمكن أن يلعب دورًا في منع السمنة لقد وجدت الدراسات أن النوم غير الكافي يمكن أن يؤدي إلى اختلالات هرمونية يمكن أن تسهم في زيادة الوزن.

يجب على البالغين النوم لمدة 7-9 ساعات كل ليلة لضمان تحسين الصحة وإدارة الوزن.

4. تقليل التوتر

الإجهاد عامل آخر يمكن أن يساهم في السمنة، عندما تشعر بالتوتر ، ينتج جسمك الكورتيزول ، وهو هرمون يمكن أن يزيد الشهية ويؤدي إلى زيادة الوزن.

لذلك ، من المهم إدارة الإجهاد بشكل فعال لمنع السمنة. يمكن أن يساعد الانخراط في أنشطة الحد من التوتر ، مثل التأمل أو اليوجا أو تمارين التنفس العميق ، في إدارة مستويات التوتر وتقليل مخاطر زيادة الوزن.

5. الأكل اليقظ

الأكل الواعي هو استراتيجية أخرى يمكن أن تساعد في منع السمنة. يتضمن الأكل الواعي الانتباه إلى طعامك وتناول الطعام بطريقة تعزز الوعي والرضا هذا يعني تجنب مصادر التشتيت ، مثل مشاهدة التلفزيون أو استخدام هاتفك أثناء تناول الطعام ، والانتباه إلى إشارات الجوع والامتلاء.

أظهرت الأبحاث أن الأكل الواعي يمكن أن يساعد في منع الإفراط في تناول الطعام وتعزيز فقدان الوزن ، لأنه يساعدك على التعرف على وقت الشبع وتجنب استهلاك السعرات الحرارية الزائدة.