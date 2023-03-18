شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تختلف متلازمة القلب المكسور عن النوبة القلبية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث النوبات القلبية عمومًا بسبب حدوث انسداد كامل أو شبه كامل في أحد شرايين القلب. وفي متلازمة القلب المكسور، لا تكون الشرايين مسدودة، على الرغم من أن الدم المتدفق إلى شرايين القلب قد يكون قليلًا، وفقا لما نشره موقع realsimple.

عوامل الخطر

تشمل عوامل خطر الإصابة بمتلازمة القلب المنكسر:

الجنس. تشيع متلازمة القلب المنكسر بين السيدات أكثر من الرجال.

العُمر. تزيد أعمار أغلب من يصابون بمتلازمة القلب المنكسر على 50 عامًا.

مشكلات الصحة العقلية. يمكن أن يكون الأشخاص الذين يعانون من القلق أو الاكتئاب أكثر عرضة للإصابة بمتلازمة القلب المنكسر.

المضاعفات

يتعافى معظم مَن يُصابون بمتلازمة القلب المنكسر بسرعة ولا تبقى لديهم آثار طويلة المدى. ولكن في بعض الأحيان تنتكس الحالة المَرضية. وذلك يُعرَف باسم اعتلال عضلة القلب المتكرر.ونادرًا ما تؤدي متلازمة القلب المنكسر إلى الوفاة.

تشمل مضاعفات متلازمة القلب المنكسر ما يلي:

تجمع السوائل في الرئتين أو ما يُعرَف باسم الوذمة الرئوية.

انخفاض ضغط الدم.

عدم انتظام ضربات القلب أو ما يُعرَف باسم اضطراب النظم القلبي.

فشل القلب.

تشكُّل جلطات دموية في القلب.

الوقاية

للوقاية من التعرض لنوبة أخرى من متلازمة القلب المنكسر، يوصي الكثير من الأطباء بالعلاج طويل الأجل بحاصرات مستقبلات بيتا أو ما يماثلها من الأدوية. وتعمل هذه الأدوية على منع الآثار محتملة الخطورة لهرمونات التوتر على القلب.

قد يزيد التوتر المزمن من مخاطر الإصابة بمتلازمة القلب المنكسر. ويمكن لاتخاذ خطوات السيطرة على التوتر العاطفي أن تحسن صحة القلب ويمكن أن تساعد في الوقاية من متلازمة القلب المنكسر. ومن الطرق الممكن اتباعها لتخفيف التوتر والسيطرة عليه:

زيادة ممارسة الرياضة

ممارسة التركيز الذهني.

التواصل مع الآخرين في مجموعات الدعم.