شكرا لقرائتكم خبر عن لمرضى السكر.. هل العنب يرفع مستويات السكر فى الدم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك أنواع مختلفة من العنب مثل أنواع العنب الأحمر والأخضر، ويحتوي العنب على مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية التي يمكن أن تكون مفيدة لمرضى السكري، ولكن هل يرفع العنب نسبة السكر فى الدم؟.. هذا ما نتعرف على إجابته فى السطور التالية، بحسب موقع "Health".

مؤشر نقص السكر في الدم GI يستخدم لتقييم ارتفاع مستوى الجلوكوز في الدم استجابةً للطعام يوفر GI مؤشرًا على جودة الكربوهيدرات في الطعام.

يُستخدم الحمل الجلايسيمي لتوفير معلومات حول كمية الكربوهيدرات في الطعام والطلب على الأنسولين.

يُنصح الأفراد المصابون بمرض السكري من النوع 2 بالحفاظ على نظام غذائي يحتوي على نسبة منخفضة من نسبة السكر في الدم للحفاظ على مستوى السكر في الدم.

ها هي التركيبة الغذائية للعنب. 100 جرام من العنب تحتوي على القيم الغذائية التالية:

* الطاقة: 69 كالوري

* كربوهيدرات: 18.1 جرام

* الألياف الغذائية: 0.9 جرام

* الدهون: 0.16 جرام

* البروتين: 0.72 جرام





هل العنب يرفع مستويات السكر في الدم؟يحتوي العنب على مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية التي يمكن أن تكون مفيدة لمرضى السكري فهي منخفضة السعرات الحرارية وغنية بالألياف ، والتي يمكن أن تساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم وتعزيز الشبع بالإضافة إلى ذلك ، يعتبر العنب مصدرًا جيدًا للفيتامينات C و K ، وكذلك المعادن مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم.

من أهم العناصر الغذائية الموجودة في العنب ريسفيراترول ، وهو بوليفينول ثبت أنه يحتوي على خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات. قد يحسن الريسفيراترول أيضًا حساسية الأنسولين وامتصاص الجلوكوز ، مما قد يساعد في خفض مستويات السكر في الدم.

العنب يحتوي على مؤشر نسبة السكر في الدم متوسط 56 و 9.6 ، وحمل نسبة السكر في الدم في النطاق المنخفض. يحتوي العنب على العديد من مادة البوليفينول التي أظهرت إمكانية تقليل ارتفاع السكر في الدم وتحسين وظيفة خلايا بيتا. توجد مادة البوليفينول في جميع أنواع العنب.

يمكن أن يكون علاجًا غذائيًا واحدًا للوقاية من مرض السكري من النوع 2 وإدارته لذلك ، مع وجود مؤشر نسبة السكر في الدم المتوسط وانخفاض نسبة السكر في الدم ، فإن العنب قد يوفر فوائد صحية لمرض السكري من النوع 2.

لذا تناول العنب باعتدال فهوآمن تمامًا لمرض السكري من النوع 2.

مخاطر العنب لمرض السكريبينما يمكن أن يكون العنب مفيدًا لمرضى السكري ، إلا أن هناك أيضًا بعض المخاطر المحتملة التي يجب وضعها في الاعتبار.

يحتوي العنب على نسبة عالية من السكريات الطبيعية ، وخاصة الفركتوز ، مما قد يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم إذا تم تناوله بكميات زائدة.

يحتوي العنب المجفف ، المعروف أيضًا باسم الزبيب ، على نسبة عالية من السكر ويجب تجنبه.

بالإضافة إلى ذلك ، قد يكون لدى بعض الأشخاص حساسية من العنب أو لديهم عدم تحمل السكريات الطبيعية ، والتي يمكن أن تسبب عدم الراحة في الجهاز الهضمي مثل الانتفاخ أو الغازات أو الإسهال.

كم عدد العنب الذي يمكن أن يأكله مريض السكر في اليوم؟يمكن لمريض السكر أن يأكل العنب كل يوم ولكن حجم الحصة الموصى به لمرضى السكر هو 15 حبة عنب صغير (1/2 كوب) والتي توفر 14 جرامًا من الكربوهيدرات و 58 سعرًا حراريًا و 1 جرامًا من البروتين والألياف جنبًا إلى جنب مع فيتامينات أخرى والمعادن.