طريقة استخدام البردقوش للتخسيس

البردقوش عشب ينتمي إلى عائلة النعناع، يمتلك نكهة مميزة. وقد تمَّ استخدامه منذ مئات السنوات لفوائده الصحية المتنوعة من بينها: علاج سيلان الأنف، نزلات البرد عند الكبار والأطفال الصغار، علاج السعال الجاف، واحتقان الأنف والحلق وآلام الأذن. كما تم استخدامه في علاج مشكلات الهضم، بما في ذلك ضعف الشهية، أمراض الكبد، حصى المرارة، غازات الأمعاء وتشنجات المعدة والمساعدة على التخسيس بشكل صحي وفعال، كما أكدت الدكتورة في علم التغذية والغذاء سينتيا الحاج في حوارها مع «سيدتي نت». ولعل هذه الميزات الخاصة بالبردقوش تجعله مهماً لكل عروس، خصوصاً في ما يتعلق بخسارة الوزن.

أهم طرق استعمال البردقوش في خسارة الوزن

يساعد البردقوش في تنظيم عملية الهضم في الجسم، وزيادة التمثيل الغذائي أيضاً، وبالتالي حرق سعرات حرارية بشكل أكبر، وهذا ما يقوم به الشاي الأخضر تماماً؛ لذلك فإنَّ تحضير مغلي البردقوش مع الشاي الأخضر يُعتبر وصفة سحرية لإنقاص الوزن. وإليك 3 طرق للاستفادة من البردقوش:

- الطريقة الأولى: يتم نقع ملعقة من أوراق البردقوش الجافة والمطحونة في كوب ماء مغلي لمدة 10 دقائق. وبعد ذلك، يُشرب دون أن تتم تصفيته، لمرتين أو 3 مرات يومياً.

- الطريقة الثانية: شرب 3 أكواب يومياً من شراب البردقوش مع الشاي الأخضر من دون تحلية؛ فهو بذلك يساعد على تخليص الجسم من الماء الزائد به. بالإضافة إلى ضرورة اتباع نظام غذائي جيد وصحي يساعد على زيادة فعالية المشروب في حرق الدهون الموجودة بالجسم.

- الطريقة الثالثة: وضع ملعقتين من البردقوش اليابس في كوب فارغ، ويُضاف إليها الماء الساخن، وتتم تغطيته لمدة 15 دقيقة، قبل شربه.

تعرفي معنا إلى فوائد البردقوش للمبايض والحمل فهي مذهلة.

ما أهم فوائد البردقوش الصحية؟

بجانب الفوائد العظيمة للبردقوش في إنقاص الوزن والتخسيس والحصول على قوام متناسق ورشيق، فهو يُعتبر نباتاً ذا فوائد صحية أخرى ومتعددة؛ حيث:

- يقوي الجهاز المناعي، وينقي الدم، ويساعد في الوقاية من بعض الأمراض الخطيرة مثل بعض أنواع السرطان.

- يُستخدم في صناعة عدد من المكملات الغذائية النباتية المحارِبة للسمنة، مثل أدوية كبح الشهية، أو تلك التي تزيد من عملية الحرق؛ لما له من فوائد تُسهم في التخسيس وعلى رأسها تنشيط الجهاز الهضمي، وخفض مستويات سكر الدم المرتفعة، طرد الريح، إدرار البول، التخلص من الماء الزائد المحبوس في الجسم، طرد السموم، تسهيل حركة المعدة والأمعاء، علاج مشكلة عسر الهضم، ورفع نسبة الحرق.

- يعمل على زيادة إفراز اللعاب في الفم للمساعدة في هضم الطعام منذ البداية، كما يعمل على زيادة الإنزيمات الهاضمة في المعدة التي تعمل على تفتيت الطعام، ويُعتبر هذا العامل من أهم فوائد البردقوش للتخسيس؛ لأنَّ تحسين عملية الهضم، يسهِّل استخلاص المعادن والفيتامينات من الطعام، التي يحتاجها الجسم.

- يساعد في علاج اضطرابات المعدة.

- يسهم في التخلص من انتفاخات البطن.

- يساعد في علاج الإسهال وعلاج الإمساك أيضاً.

- يخفف أعراض انقطاع الطمث.

- يعالج تقلبات المزاج المتعلقة بالدورة الشهرية، وكذلك آلام الحيض، وزيادة تدفق حليب الثدي.

- يساعد في علاج مرض السكري، مشكلات النوم، تشنجات العضلات، والصداع وآلام الظهر.

- يُستخدم بوصفه منشطاً للقلب، ولتعزيز الدورة الدموية وصحتها.

- يُعتمد على زيت البردقوش في علاج السعال، مشكلات المرارة وتشنجات المعدة، واضطرابات الجهاز الهضمي.

- يساعد في تخفيف الاكتئاب، الدوخة والصداع النصفي، الصداع العصبي، وآلام الأعصاب.

فوائد البردقوش والسكر

تعمل عشبة البردقوش، إذا تم خلطها مع عشبة الأوريغانو، على تحسين استجابة الجسم للأنسولين؛ ما يساعد في السيطرة على نسبة السكر في الدم، وتجنب الإصابة بداء السكري من النوع الثاني.

فوائد البردقوش وصحة القلب

عشبة البردقوش يمكن أن تكون علاجاً طبيعياً مفيداً لجميع الأشخاص العرضة لمخاطر تطوير أمراض القلب والشرايين أو حتى للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم؛ فهي تحتوي على نسبة كبيرة من مضادات الأكسدة، ما يجعلها ممتازة لنظام القلب والأوعية الدموية، وكذلك للجسم. بالإضافة إلى أنها تساعد على توسيع واسترخاء الأوعية الدموية من خلال منع تراكم الدهون على جدران الأوعية؛ ما يسهل تدفق الدم ويقلل من ضغط الدم.

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