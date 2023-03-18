فوائد الباذنجان النيئ غير متوقعة

يمتاز الباذنجان بفوائده الغذائية الهامّة، فهو قليل السعرات الحرارية والدهون، كما أنه مليئ بالألياف والفيتامينات والمعادن، ورغم ذلك فإنَّ طريقة تحضيره قد تُفقدمه مزاياه الصحية، بخاصة الوصفات التقليدية المقلية بالزيت.

وقد يتساءل البعض حول إمكانية تناول الباذنجان النيئ؛ وفي حين أن الأوراق والأزهار يمكن أن تكون سامّة، إلا أن الباذنجان نفسه آمن للاستهلاك النيئ والمطبوخ، والمركّب الذي قد يكون البعض حساساً تجاهه هو السولانين، وقد يكون سامّاً فقط عند تناوله بكميات كبيرة، إذ يجب أن تأكلي أكثر من 12 ثمرة من الباذنجان النيئ على الأقل في جلسة واحدة قبل أن تصلي إلى مستويات السولانين التي يُحتمل أن تكون سامّة. في السطور التالية، يُطلعكِ "سيدتي. نت" على فوائد الباذنجان النيىء وكيفية تناوله:

فوائد الباذنجان النيىء

يحتوي الباذنجان على مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة مثل الفيتامينات B6 و C و K والمغنيسيوم والبوتاسيوم وحمض الفوليك والنياسين وغيرها؛ وهي مكونات مفيدة للصحة تساعد كثيراً في تقليل مخاطر العديد من الأمراض المرتبطة بنمط الحياة، ومن بين هذه الفوائد:

1-تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية، إذ تشير دراسة نُشرت في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية (AJCN) إلى أن استهلاك الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الفلافونويد، مثل الأنثوسيانين، يساعد في تقليل علامات الالتهاب التي تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، وقد يساعد البوليفينول الموجود في الباذنجان في حماية الجسم من السرطان، كما يحمي الأنثوسيانين وحمض الكلوروجينيك الخلايا من التلف الذي تسببه الجذور الحرّة، وعلى المدى الطويل، قد يساعد ذلك في منع نمو الأورام وانتشار الخلايا السرطانية.

2-تحسين الهضم؛ فالباذنجان مصدر مهم للألياف الغذائية، التي تُعزز الأداء الجيد للجهاز الهضمي وتتحكم في مستويات الكوليسترول.

3-السيطرة على ضغط الدم، لأنَّ الباذنجان مصدر جيد للبوتاسيوم، مما يساعد على خفض مستويات ضغط الدم.

4-التحكم في الوزن، إذ يحتوي الباذنجان على الألياف وهو قليل السعرات الحرارية، لذا يمكن أن يدخل ضمن نظام غذائي صحي منخفض السعرات الحرارية.

5-تعزيز صحة الجلد والشعر، فالباذنجان مصدر لفيتامين C، الذي يعزز كلاً من جهاز المناعة وصحة الجلد.

6-السيطرة على القلق، حيث يحتوي الباذنجان على فيتامينات بي B، مثل B5 و B6 ، حيث يشارك فيتامين بي 6 في تخليق النواقل العصبية في الدماغ مثل السيروتونين والميلاتونين والدوبامين، والتي من المعروف أنها تساعد في التخلص من القلق والخوف.

7- له خصائص مضادّة للالتهابات.

8-تعزيز صحة العظام ومحاربة هشاشة العظام.

كيف تأكلين الباذنجان النيىء؟

الباذنجان النييء غير مستغل بشكلٍ كافٍ، ويمكن أن يكون إضافة رائعة لمجموعة متنوعة من الأطباق؛ لذلك جرّبي إضافة الباذنجان إلى سلطات الخضار والحبوب مع التتبيلة المقرمشة، مثل التبولة، وأضيفي المكونات الحلوة مثل الجزر، والتفاح، والطماطم الناضجة، والفواكه المجففة، أو مع الصلصات الحلوة، مما يوفر نكهة رائعة، ولكن تأكدي من تقشير ثمار الباذنجان، لأن الكثير من المرارة تكون في القشر، وأضيفي الملح إلى الباذنجان المقشر واتركيه يجف للمساعدة في إزالة بعض المرارة وكذلك الماء الزائد.

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