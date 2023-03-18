أهم فوائد واستخدامات حب الرشاد

حب الرشاد، مصدره نبات عشبي له نكهة منعشة، تمَّ استخدام هذه العشبة منذ القدم لعلاج السعال والإسهال ونقص فيتامين سي C وانخفاض المناعة والإمساك. اكتشفي في الآتي أهم الفوائد الصحية لحب الرشاد واستخداماته:

- تعزيز صحة العظام

يعتبر حب الرشاد مصدراً غنياً جداً بالفيتامين ك K، وهو فيتامين قابل للذوبان في الدهون، يشارك في تكوين العظام وامتصاص العناصر الغذائية. على وجه الخصوص، يعتمد هرمون العظم أوستيوكالسين على هذا الفيتامين؛ لزيادة تكوين العظام وقوتها. ولذلك يعد تناول فيتامين K ضرورياً للحماية من حالات مثل هشاشة العظام، والتي قد تكون ناجمة عن الشيخوخة ونقص المغذيات. تضعف هذه الحالة العظام، مما يزيد من خطر الإصابة بالكسور.

- دعم جهاز المناعة

يساعد تناول الأطعمة الغنية بفيتامين سي C، مثل حب الرشاد ، جسمك على درء المرض وتحسين وظيفة المناعة؛ وذلك لأنَّ فيتامين سي يعمل كمضادّ للأكسدة؛ يحمي من الإجهاد التأكسدي، وبالتالي يقلل من خطر الإصابة بالالتهابات. وفي المقابل، قد تحميك المستويات المنخفضة من الالتهاب من حالات مثل السكري وارتفاع الكوليسترول وأمراض القلب.

- تعزيز فقدان الوزن

يعتبر حب الرشاد طعاماً منخفض السعرات الحرارية قد يعزز فقدان الوزن. وقد أظهرت الأبحاث أن فقدان الوزن يكون ناجحاً عند تحقيق توازن سلبي في السعرات الحرارية، إما عن طريق تناول سعرات حرارية أقل مما يحرقه الجسم أو إنفاق المزيد من السعرات الحرارية من خلال النشاط البدني. ونظراً إلى أن حب الرشاد وأوراق الرشاد والعديد من الخضروات الأخرى غير النشوية منخفضة الكربوهيدرات بشكل طبيعي؛ فهي مناسبة لهذه الحميات. ومع ذلك، يجب عليك إقران هذه الأطعمة بمواد غنية بالبروتين؛ مثل الدجاج واللحم البقري والفاصوليا والأسماك.

- تحسين صحة القلب

تعزز بذور حب الرشاد صحة القلب بسبب نسبتها المتوازنة من أوميغا 3 مقابل أحماض أوميغا 6 الدهنية.

تحتوي بذور حب الرشاد على 32% حمض ألفا لينولينيك (ALA)، وأوميغا 3، و 12% حمض اللينولينيك (LA)، وأوميغا 6. كلاهما من الأحماض الدهنية الأساسية التي لا يستطيع الجسم تصنيعها، لذلك يجب الحصول عليها من الطعام أو المكملات الغذائية.

- يساعد على إدارة مرض السكري

يساعد حب الرشاد على خفض مستويات السكر في الدم، فيُسهم بالتالي في إدارة مرض السكري.

ففي دراسة أجريت على الفئران، تبين أن الذين تناولوا حب الرشاد قلّت لديهم مستويات السكر في الدم، ومقاومة الأنسولين.

كما ذكرت الدراسة أيضاً انخفاضاً في الكوليسترول الكلي، والدهون الثلاثية، والكوليسترول الضار LDL، إلى جانب زيادة الكوليسترول الجيد HDL.

بالإضافة إلى ذلك، قد يساعد محتوى فيتامين ك في حب الرشاد على إدارة مرض السكري.

وفي دراسة استمرت 4 أسابيع، تمَّ إعطاء 82 امرأة مصابة بمقدمات السكري 1000 ميكروغرام من فيتامين K أو دواء وهمي يومياً. ووجد أن أولئك الذين تناولوا فيتامين ك عانوا من حساسية الأنسولين المحسَّنة وانخفاض مستويات السكر في الدم.

- خصائص مضادة للسرطان

تشير دراسات أنبوب الاختبار إلى أن حب الرشاد قد يكون له العديد من الفوائد المضادّة للسرطان.

كشفت إحدى هذه الدراسات تأثير مستخلص حب الرشاد على خلايا سرطان اللوكيميا، ووجدت النتائج أنه مع زيادة تركيزات مستخلص حب الرشاد؛ انخفض عدد الخلايا السرطانية الحية، كما زاد عدد الخلايا السليمة أيضاً.

- محتوى عالٍ من فيتامين أ A

كوب واحد (50 جراماً) من حب الرشاد يوفر 10% من القيمة اليومية الموصى بها من فيتامين أ A، والذي لا يستطيع جسمك صنعه بمفرده. على هذا النحو ، يجب الحصول عليه من نظامك الغذائي.

هذا الفيتامين ضروري للمساعدة في تحسين الرؤية خلال الإضاءة المنخفضة والمحدودة.

- المساهمة في إدرار حليب الثدي

تشير إحدى المراجعات إلى أن حب الرشاد يوفر الفيتامينات والمعادن الأساسية لحليب الثدي ونمو أنسجة الثدي، كما أنه يساعد على تحفيز هرمون البرولاكتين، وهو هرمون رئيسي يحفز إنتاج الحليب.

- غني بالبروتينات

تزود بذور حب الرشاد الجسم بكمية عالية من البروتين، وهذا يجعله رائعاً للذين يقومون ببناء كتلة العضلات، خاصة الأشخاص الذين يمارسون الرياضة.

- مفيد في حالات السعال والربو

يمكن أن يساعد تناول بذور حب الرشاد أيضاً على تخفيف السعال أو نوبات الربو، حيث يساعد على تعزيز وظائف الرئتين، والقضاء على مخاطر الإصابة بنوبة الربو، كما أن تناول بذور الرشاد يمكن أن يعالج السعال بشكل فعّال.

- مفيد للبشرة

يساعد حب الرشاد على محاربة حب الشباب وظهور مشاكل الجلد الأخرى. يمكن أيضاً طحنه جيداً وخلطه بالماء والعسل وتطبيقه على الجلد المصاب بحروق الشمس وغيرها من تهيج الجلد.

كيفية استخدام حب الرشاد:

على الرغم من أن حب الرشاد آمن للأكل، فإنه يجب تناوله بحذر أو بكميات محسوبة. هذا يعني أنه يجب عليك إضافته مثل أي مكوّن آخر إلى طعامك ولا يجب الإفراط في تناوله، كما ينبغي تحميصه أولاً قبل إضافته إلى الحساء أو اليخنة أو السلطات.

يمكنك تناول حب الرشاد 3-4 مرات في الأسبوع، دون استخدام أكثر من ملعقتين كبيرتين في المرة الواحدة، كما يمكنك استخدام منقوع حب الرشاد للاستمتاع بفوائده بدلاً من استخدامه للطهي مباشرة. للقيام بذلك، ما عليك سوى خلط بعض من مسحوق حب الرشاد المطحون في الماء وتناوله على فترات.

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