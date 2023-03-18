دراسة تكشف أهم الفواكه الربيعية التي تقوي المناعة

الفواكه الربيعية لذيذة للغاية، ولكنها أيضاً محمّلة بالفيتامينات والعناصر المفيدة للصحة، وخصوصاً لتقوية جهاز المناعة. يطلع من اختصاصية التغذية عبير أبو رجيلي، من عيادة Diet of the Town، على أبرز أنواع الفواكه الربيعية التي تقوي المناعة، في الموضوع الآتي:

- البرتقال

يعتبر البرتقال يا سيدتي من أبرز الفواكه في فصل الربيع، وله فوائد عديدة، حيث يحتوي على الفيتامين سي C الذي يعزز الجهاز المناعي، وبعض المعادن مثل الكالسيوم، ويساعد على تقوية العظام، ويؤمن الوقاية من العديد من الأمراض.

- الكيوي

تعتبر الكيوي من الفواكه المنعشة والقليلة في السعرات الحرارية. تشتهر باحتوائها على كميات كبيرة من الفيتامين سي، حيث تؤمن ثمرة واحدة من الكيوي حاجة الجسم اليومية من هذا الفيتامين، وبالتالي تساهم في تعزيز مناعة الجسم في مواجهة الأمراض المختلفة.

هذا وبالإضافة إلى الفيتامين سي، تحتوي الكيوي العديد من العناصر الغذائية المهمة لصحة الجلد ومكافحة الشيخوخة المبكرة مثل الفيتامين إي E.

- الفراولة

واحدة من أنواع الفواكه الربيعية المحببة لدى الجميع. تحتوي على عناصر غذائية هامة مثل الأسكوربيك والبوتاسيوم، كما أنها تحتوي على نسبة مرتفعة من مضادات الأكسدة التي تحمي الجسم من أمراض عديدة وعلى رأسها الفيتامين C، بالإضافة للماء المهم للجسم.

- الكرز

ينتمي الكرز إلى فصيلة الفواكه السكرية، ويحتوي على نسبة عالية من الماء، مما يساعد على إدرار البول والتخلص من السموم في الجسم، وبالتالي الوقاية من الأمراض.

ويحتوي الكرز على العديد من الفيتامينات مثل فيتامين سي C، وفيتامين أ A، حمض الفوليك، وفيتامين بي B، وبعض المعادن، مثل البوتاسيوم، والعديد من مضادات الأكسدة.

واستناداً إلى أبحاث علمية متعددة تبين أن الكرز يقوي جهاز المناعة، ويحمي من أمراض سرطانية عديدة، ويحمي الصحة الجلدية ويساهم في حماية القلب والشرايين.

- المشمش

يعتبر المشمش من أبرز وأكثر فواكه الربيع حلاوة، فهو يظهر في آواخر فصل الربيع حينما يصبح الطقس دافئاً، ويُلقّب بفاكهة الرياضيين، حيث يعدُّ مصدراً جيداً للكاروتين الذي يتحوّل بالجسم إلى الفيتامين أ A، وأيضاً يحتوي على كمية كبيرة من الحديد والمغنيسيوم والبوتاسيوم والنحاس والمعادن التي تدعم صحة الجسم.

- اللوز الأخضر

اللوز الأخضر مصدر لعدد كبير من المغذيات. غني بالألياف، والبروتينات، وفيتامين إي E وفيتامين بي B، والدهون الأحادية غير المشبّعة. واللوز الأخضر مصدر جيد للمغنيسيوم، ومعادن أخرى هامّة للصحة مثل الكالسيوم، الحديد، النحاس والفسفور.كما أنه يعتبر مصدراً لمجموعة من مضادات الأكسدة التي تعزز قدرة الجسم على مواجهة الأمراض من خلال الحفاظ على جهاز مناعي قوي.

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