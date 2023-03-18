أهم فوائد الشمر المغلي الصحية

الشمر من أفضل النباتات التي تتميز بالعديد من الفوائد الصحية، ويستخدم الشمر منذ قرون على نطاق واسع لخصائصه الصحية الهائلة، فبذور الشمر هي مخزن للفيتامينات الأساسية والعناصر الغذائية والمعادن، مثل فيتامين سي C وفيتامين أ A والألياف والبوتاسيوم والمنغنيز والزنك والحديد والكالسيوم.

ويحتوي الشمر على مادة البوليفينول، مثل حمض الروزمارينيك وحمض الكلوروجينيك والكيرسيتين والأبيجينين، كما تتميز بذور الشمر بخصائص قوية مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات والجراثيم، مما يجعله غذاءً صحياً بامتياز.

في السطور التالية ستتعرفين على أبرز الفوائد العلاجية للشمر المغلي وطريقة استخدامه وتحضيره:

فوائد الشمر الصحية

- يعزز صحة الجهاز الهضمي

يحفز الشمر إفراز العصارات الهضمية والإنزيمات التي تسهل عملية الهضم، كما تساعد التأثيرات القوية المضادّة للتشنج لبذور الشمر في علاج انتفاخات البطن وحرقة المعدة والقولون العصبي والارتجاع المعدي المريئي. في حين تساعد الألياف الغذائية في بذور الشمر في تنظيم حركة الأمعاء والوقاية من الإمساك. هذا ويعمل الشمر كمضادّ قوي للحموضة.

- يساعد على فقدان الوزن

يمكنكِ استخدام بذور الشمر لإنقاص الوزن، فنظراً لقدرتها الهائلة على تسهيل عملية الهضم، تعزز بذور الشمر عملية التمثيل الغذائي في الجسم والتي تعد من المتطلبات الأساسية لتسهيل حرق الدهون، ونظراً لاحتوائها على نسبة عالية من الألياف، فإن بذور الشمر تزيد من الشعور بالامتلاء والشبع، مما يساعد على تجنّب الإفراط في تناول الطعام.

وتعتبر بذور الشمر مدرة للبول بطبيعتها، مما يساعد على التخلص من السموم المختلفة والسوائل الزائدة من الجسم.

- التحكم في ضغط الدم

بذور الشمر مصدر جيد للبوتاسيوم، وهو عنصر غذائي يساعد في التحكم بشكل طبيعي في التوازن الحمضي القاعدي، وينظِّم معدل ضربات القلب، ويوسِّع الأوعية الدموية، ويثبِّت ضغط الدم، كما يحفّز مضغ بذور الشمر إطلاق النتريت الذي يعمل أيضاً كعلاج طبيعي للحفاظ على مستوى جيد من ضغط الدم.. هل ترغبين بالتعرف على فوائد عشبة المتة للتخسيس؟

- يزيد إشراقة البشرة ونضارتها

استُخدم الشمر منذ العصور القديمة لعلاج مشاكل البشرة المختلفة، لخصائصه المضادة للأكسدة في محاربة الجذور الحرة التي تؤثر على صحة البشرة. والشمر ينشِّط البشرة ويزيد نضارتها وإشراقتها، ويمتلك الشمر أيضاً خصائص مضادّة للشيخوخة تساعد في تقليل التجاعيد والخطوط الدقيقة.

- يحسن صحة البصر

الشمر مصدر غني بفيتامين أ، وهو أهم الفيتامينات لتعزيز صحة العيون والرؤية السليمة، كما أن مركّب الأنيثول الموجود في بذور الشمر يحسّن محتوى البروتين في عدسة العين، مما يبطئ من تطور إعتام عدسة العين، كما يساعد في علاج العيون المائية والملتهبة.

- تعزيز إنتاج حليب الثدي

يحتوي الأنيثول الموجود في بذور الشمر على خصائص طبيعية تحاكي وظيفة هرمون الاستروجين الذي يزيد من إنتاج حليب الثدي لدى الأمهات المرضعات، ولكن نظراً لأن الشمر غني بالفيتويستروغنز، يجب على النساء الحوامل تجنّب تناوله، لأنه قد يتداخل مع نمو الجنين.

- يقلل من خطر الإصابة بهشاشة العظام

يُعدُّ الشمر مضادّاً طبيعياً لهشاشة العظام، إذ يلعب وجود الاستروجين النباتي الذي يحاكي هرمون الاستروجين دوراً مهماً في صحة العظام، كما يحمي الاستروجين العظام من الكسور، فيما تقوّي المعادن، مثل الكالسيوم والفوسفور العظام. بالتالي فإنَّ استهلاك الشمر مفيد لصحة العظام ويقلل من خطر الإصابة بهشاشة العظام.

طريقة استخدام الشمر

يُمكن استخدام الشمر بعدة طرق أبرزها ما يلي:

-لتحضير الشمر المغلي، اغلي ملعقة صغيرة من بذور الشمر المطحونة في كوبين من الماء لمدة 5 إلى7 دقائق، وصفّي المزيج واشربيه وهو دافئ.

-يمكنكِ إضافة الشمر كتوابل على الوجبات أو السلطة، بدمج 2 إلى 3 جرامات من بذور الشمر إلى نظامك الغذائي اليومي.

-يمكنكِ استخدام بذور الشمر كمعطِّر للفم عن طريق التحميص الجاف لـ 2 إلى 3 ملاعق كبيرة مع 1 إلى 2 ملاعق صغيرة من بذور السمسم وحفنة من أوراق الكاري المجففة، ثم تخزين هذا المزيج في وعاء محكم الغلق وتناول ملعقة كبيرة منه بعد الوجبات.

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