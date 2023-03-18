شكرا لقرائتكم خبر عن 5 لقاحات مهمة لكل امرأة.. تعرفى عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك عدد من التطعيمات واللقاحات التي يجب أن تكون النساء على دراية بها، سواء كان ذلك للحماية من سرطان عنق الرحم أو الحصبة أو النكاف، وتحتاج النساء إلى أخذ الحقن في الوقت المحدد، في هذا التقرير نتعرف على 5 لقاحات مهمة يجب أن تحصل عليها كل امرأة، بحسب موقع "Health".

5 لقاحات مهمة يجب أن تحصل عليها كل امرأة

1. لقاح فيروس الورم الحليمي البشري (HPV)

هناك سبب لحث الأطباء النساء على الحصول على هذا اللقاح. معظم سرطانات عنق الرحم مرتبطة بفيروس الورم الحليمي البشري ،يمكن أن يمنع لقاح فيروس الورم الحليمي البشري معظم حالات سرطان عنق الرحم.

لكن المهم هنا هو أنه يجب إعطاء اللقاح قبل تعرض الفتيات أو النساء للفيروس.

يقوم اللقاح بأكثر من ذلك ، حيث يمكنه أيضًا الوقاية من سرطانات الشرج وسرطان الفم والحلق والرأس والعنق لدى النساء والرجال. تحصل على الحقنة في وقت مبكر من سن 9 أو عندما تبلغ 45 لكن السن المثالي للتطعيم هو 11 أو 12 عامًا.

2. لقاح الانفلونزا

يمكن لأي شخص أن يأخذ لقاح الأنفلونزا، لكنه مهم بشكل خاص للنساء الحوامل أو المرضعات أو لديهن جهاز مناعة ضعيف، يمكن للأطفال الذين تزيد أعمارهم عن 6 أشهر الحصول عليها. يمكن أيضًا إجراء التطعيم أثناء الحمل إذا لم تتلق المرأة لقاح الإنفلونزا ، فقد تكون معرضة لخطر الإصابة بمضاعفات خطيرة من الإنفلونزا ، خاصة إذا كانت حاملاً أو تعاني من حالات طبية أساسية مثل الربو أو التهاب المفاصل.

3. لقاح الكزاز والدفتيريا والسعال الديكي

يقي هذا اللقاح من التيتانوس والدفتيريا والسعال الديكي هذه يمكن أن تكون مهددة للحياة. يجب أخذ هذا اللقاح أكثر من مرة. يجب أن تحصل النساء اللواتي انتهين من سلسلة أولية من لقاح يحتوي على الخناق والكزاز على جرعة معززة من لقاح الكزاز والدفتيريا كل 10 سنوات.

يمكن للمرأة الحصول على هذا اللقاح في أي وقت أثناء الحمل، ولكن الوقت المثالي هو ما بين 27 و 36 أسبوعًا من كل حمل. سيساعد هذا على حماية الأم وصغيرها.

4. لقاح الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية

يقي من الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية. يمكن أن تسبب هذه الفيروسات مضاعفات خطيرة مثل تلف الدماغ والصمم وحتى الموت.

بمجرد أن يبلغ الطفل من العمر 12 إلى 15 شهرًا ، يمكن إعطاء اللقاح. يمكن إعطاء الجرعة الثانية بين 4 و 6 سنوات ، وجرعة أخرى في سن 15 أيضًا.

5. لقاح التهاب الكبد الوبائي ب

كما يوحي الاسم ، فإن هذا اللقاح يقي من التهاب الكبد B ، وهوفيروس يمكن أن يسبب أمراض الكبد وسرطان الكبد يتم إعطاء هذا اللقاح لجميع الأطفال حديثي الولادة ، ولكن أولئك الذين فاتتهم سلسلة اللقاحات الثلاثة يمكن إعطاؤهم في أي وقت.