طرق التعامل مع الخجل الزائد عند الأطفال

التعامل مع الأطفال ومشكلاتهم النفسية أمر شديد الأهمية في مراحل تكوين شخصية الطفل، وينعكس على حياة الطفل في باقي عمره، يعاني بعض الصغار من الخجل الزائد الذي يصبح عائقاً قد يتطور إلى أزمة حقيقية إذا لم يحسن الأبوان التعامل معه.

قد يرفض الطفل ترك يد والديه في الخارج أو يخجل من تحية الآخرين مختبئاً خلف أحد والديه، هذه المشكلة قد تتفاقم وتجعل منه شخصاً انطوائياً، لذلك لابد من تشجيع الطفل على التواصل مع الآخرين من خلال عدة خطوات.

طفلة حزينة/ksenia_she/envato

الأقارب والأصدقاء

أبرز الخطوات تتمثل في دعوة الأصدقاء والأقارب الذين ممن لديهم أطفال في سن قريب من عمر طفلك لزيارتكم، هذه الوسيلة تحفز الطفل على الاندماج مع أقرانه، وتشجيع بعضهم البعض على التواصل الاجتماعي مع باقي أفراد العائلة.

مدح النجاحات

أبرز الوسائل التي تقلل من خجل الطفل أمام الغرباء هي المدح، فيجب أمام الغرباء مدح الطفل بشكل دائم والتحدث عن نجاحاته البسيطة أمام الجميع، بالإضافة إلى الطلب من الطفل أن يروي كيف نجح في إنجاز مهامه بشكل جيد.

طفل يغطي وجهه خجلاً/StudioLucky/envato

اتخاذ القرارات

كما يجب على الأبوين أن يشركا الطفل في اتخاذ بعض القرارات البسيطة، مثل سؤاله عن نوع الوجبة التي يفضل تناولها أو اقتراحه لوجبة غداء للأسرة، كما يجب سؤاله دائماً عن الملابس التي يحب ارتداءها ومناقشته عن أسباب اختياراته ولماذا يفضل شيئاً على آخر.

حيوان أليف وقصة بسيطة

كما ينصح خبراء التربية بضرورة وجود حيوان أليف في المنزل، وإعطاء جزء من مسؤولية رعايته للطفل، كذلك رواية القصص البسيطة للطفل ويُطلب منه أن يعيد روايتها بنفسه، فهذه الطريقة تجعله يكسر حاجز الخوف من الحديث، ويصبح أكثر لباقة وأقل ارتباكاً.

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