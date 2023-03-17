6 عادات صحية للحفاظ على نجاحك في إنقاص الوزن

الحفاظ على فقدان الوزن من الأشياء التي يصعب على الكثير من الناس القيام بها، حيث يتطلب الحفاظ على الوزن التزامًا وتفانيًا من خلال تحديد أهداف واقعية، وتتبع تقدمك ، واتخاذ خيارات صحية، والبقاء نشيطًا ، والحصول على قسط كافٍ من النوم، والبقاء رطبًا، في هذا التقرير نتعرف على كيفية الحفاظ على عدم زيادة وزنك مرة أخرى بعد نجاح الدايت،.

كيف تحافظ على خسارة الوزن؟

1. تمرن بانتظام

النشاط البدني المنتظم ضروري للحفاظ على فقدان الوزن. اهدف إلى ممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة على الأقل مثل المشي أو الركض أو ركوب الدراجات كل يوم ادمج تمارين القوة لبناء العضلات وزيادة التمثيل الغذائي.



2. اختر نظامًا غذائيًا مستدامًا

تجنب اختيار الأنظمة الغذائية المجنونة التي ستجعلك تتضور جوعًا حيث يصعب جدًا اتباعها لفترة زمنية أطول.

بدلاً من ذلك ، ركز على تناول أجزاء صغيرة واتخذ خيارات غذائية صحية. قم بتضمين الأطعمة الكاملة التي تحتوي على نسبة عالية من العناصر الغذائية وقليلة السعرات الحرارية. أدخل الفواكه والخضراوات والبروتينات الخالية من الدهون والحبوب الكاملة في نظامك الغذائي. تجنب الأطعمة المصنعة والمشروبات السكرية قدر الإمكان.



3. لديك عقلية إيجابية

يتطلب الحفاظ على فقدان الوزن عقلية إيجابية احتفل بنجاحاتك ولا تفكر مليًا في الانتكاسات. من الطبيعي أن تكون النكسات البسيطة أمرًا طبيعيًا ، لكن لا تدعها تؤثر عليك عقليًا وحاول العودة إلى روتينك في أسرع وقت ممكن.

تذكر أن فقدان الوزن هو رحلة ، وقد يستغرق الأمر وقتًا لتحقيق أهدافك ابق متحمسًا واستمر في المضي قدمًا.



4. تتبع التقدم الخاص بك

يعد تتبع تقدمك أمرًا ضروريًا للحفاظ على فقدان الوزن. احتفظ بدفتر يوميات للطعام لتتبع مدخولك اليومي من الطعام وتمارينك الروتينية. سيساعدك هذا في البقاء مسؤولاً وإجراء التعديلات عند الضرورة.

يمكنك أيضًا تتبع وزنك وقياسات جسمك لمراقبة تقدمك. سيمنحك هذا إحساسًا بالإنجاز ويحفزك على اتباع روتينك الصحي.



5. ضع أهدافًا واقعية

من أهم الأشياء التي يجب وضعها في الاعتبار عند الحفاظ على فقدان الوزن هو تحديد أهداف واقعية وابتعد عن وضع أهدافًا غير قابلة للتحقيق قد يصعب الحفاظ عليها على المدى الطويل.

بدلاً من ذلك ، ضع أهدافًا واقعية قابلة للتحقيق ومستدامة سيساعدك هذا على البقاء متحفزًا ومركّزًا في الحفاظ على وزنك.



6. اتخاذ خيارات صحية

حاول اختيار عادات صحية مثل الحصول على قسط جيد من النوم النوم 6-8 ساعات أمر لا بد منه لتجنب الإجهاد الذي قد يؤدي في النهاية إلى زيادة الوزن.

حاول أيضًا أن تحافظ على رطوبتك واشرب 8 أكواب من الماء على الأقل يوميًا.

قد تبدو هذه النقاط غير مهمة لكنها في الحقيقة أكثر أهمية عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على وزنك.

قد يهمك أيضا