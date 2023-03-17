بينما نستعد لاستقبال عام 2022، فهو أيضًا الوقت المناسب للتفكير في العناية بالبشرة، حيث يتم وضع الخطط والأسس الخاصة من أجل البدء بـ تصحيح عيوب البشرة والتي ظهرت في عام 2021، وتجنب حدوثها مع بداية استقبال العام الجديد 2022، و إذا كنتِ ممن قرروا القيام بكل ما يلزم للحصول على بشرة متوهجة صحية، حيث تعتبر هذه أمنية حلم الكثير من السيدات.

فقبل أن تحددي قراراتك تأكدي من تحديد أهداف واقعية وقابلة للتحقيق، أيضًا مع مرور الأشهر وقد يتضاءل تصميمك ويتلاشى، لذا هناك مجموعة من النصائح الهامة التي تساعدك في الحصول بشرة نقية وصافية.

10 طرق للحصول على بشرة نضرة

اعتماد نظام غذائي متوازن

يجب أن يكون النظام الغذائي متوازنًا جدًا وغذائيًا. ولكن مع براعم التذوق المتوسعة لدينا، للأسف هذا ليس ممكنًا دائمًا. لذلك فإن أفضل طريقة هي تناول الطعام من أجل التذوق ولكن في نفس الوقت تعويض الفيتامينات والمعادن في شكل مستحضرات عن طريق الفم. تختلف متطلبات الفيتامينات باختلاف الفئات العمرية. بالنسبة لأي شخص فوق 20 عامًا ، من المهم البدء في تناول مستحضر مضاد للأكسدة عن طريق الفم على شكل كبسولة.

استخدام كريم الواقي من الشمس

يجب استخدام الكريم الواقي من الشمس والذي يحتوي أيضًا على عامل حماية من الشمس لا يقل عن 20 على بشرتك يوميًا. إنه أمر لا بد منه لجميع الأعمار. كما يجب استخدام واقي الشمس قبل 20 دقيقة على الأقل من مغادرة المنزل. بالنسبة للسيدات ، إذا كان سيتم وضع أي مكياج ، فيجب وضعه بعد واقي الشمس.

اختيار روتين عناية بالبشرة

روتين العناية بالبشرة المناسب لنوع بشرتك ضروري للغاية. التطهير هو روتين عام للعناية بالبشرة. يجب تجنب الصابون على الوجه واستخدام غسول الوجه حسب نوع بشرتك. في حالة وضع مكياج ثقيل ، يجب إزالته أولاً باستخدام منظف للمسام العميقة بالقطن ثم غسل الوجه. التنغيم مفيد للمسام المفتوحة. يفضل استخدام التونر الجل على اللوشن. يجب أن يتم ذلك في الليل بعد التطهير. المرطب هو آخر شيء يتم تطبيقه على بشرتك في الليل. يعتمد نوع المرطب على نوع بشرتك ، لكن يجب أن يحتوي على مكونات مغذية غنية.

تقشير البشرة مرتين أسبوعيًا

ابدئي بـ تقشير الوجه مرتين في الأسبوع لإزالة جميع الخلايا الميتة التي تتراكم على بشرتك وتعزيز امتصاص الجلد للمنتجات الأخرى. اخلطي مسحوق الجوز مع العسل واللبن الرائب. ضعيه على الوجه وافركي بلطف على البشرة. يغسل بالماء. تأكد من تطبيق هذا المزيج على وجنتك عن طريق تحريك يديك في حركة عكس اتجاه عقارب الساعة لأن هذا يساعد في تسهيل انسداد المسام.

تناول مشروب صباحي للتخلص من السموم

إزالة السموم يزيل السموم وغيرها من النفايات من الجسم التي تجعل بشرتنا تبدو باهتة وبلا حياة. مجرد عجينة بسيطة من أوراق الكزبرة والنعناع وباتا الكاري، مخلوطة 1/3 في الصباح الباكر هي تركيبة جيدة للتخلص من السموم وتساعد أيضًا في التحكم في الوزن.

الحصول على قدر كافي من النوم

أثناء العناية بالبشرة لابد من الحصول على القدر الكافي من النوم، فالراحة الجسدية تنعكس على راحة بشرة الوجه، فالنوم بما لا يقل عن 7 ساعات يومية، يساعد في الحصول على بشرة نقية خالية من التجاعيد والإرهاق، فالنوم الكافي يمنع من الظهور البقع الداكنة.

تجنب تسمير البشرة

لا تجعل الشمس بشرتك مصطبغة فحسب، بل إنها تسبب أيضًا الشيخوخة المبكرة والتجاعيد المبكرة. ومع ذلك فإن الدباغة شيء لا مفر منه في بعض الأحيان، خذي قطعة من البابايا الناضجة وافركيها لمدة 15 دقيقة على المنطقة المدبوغة من الجسم. اغسله واستخدم مرطبًا يحتوي على أحماض ألفا هيدروكسي أو زيت شجرة الشاي.

الاستيقاظ المبكر يوميًا

الرجال بحاجة إلى الاستيقاظ للعناية بالبشرة أيضا. تجنب استخدام لوشن ما بعد الحلاقة الذي يحتوي على مكونات مهيجة. استخدم مرطب للجلد مثل جل الصبار أو لوشن كالامين في حالة ظهور طفح جلدي ناتج عن إزالة الشعر.

العناية ببشرة الأيدي والأقدام

اعتني بالأيدي والأقدام الجافة والمظلمة والمتقشرة، خاصة في الشتاء. اليدين والقدمين هم أول ضحايا الطقس البارد. نظرًا لأن هذه المناطق تفتقر إلى محتوى الرطوبة والجلد سميك جدًا ويجف بسهولة، فيجب ترطيبها باستمرار. ولكن قبل الترطيب، يجب تقشير الجلد الميت في هذه المناطق أو كشطه، وهذا سيضمن تغلغلًا أفضل للمنتج المطبق. أيضًا بعد تطبيق الكريم بفترة وجيزة، يُنصح باستخدام بعض الحرارة مثل علاج البارافين. أو يمكن استخدام القفازات والجوارب لمنع مسح المنتج. مرة واحدة في الشهر مانيكير وباديكير سيفي بالغرض.

الذهاب إلى طبيب الأمراض الجلدية

علامات التحذير لرؤية طبيب الأمراض الجلدية، متى تحتاج حقًا إلى رؤية أخصائي الجلد هو الوقت الذي تعاني فيه من حالة طبية مثل حب الشباب والتصبغ وما إلى ذلك أو عندما لا تظهر لك منتجات العناية بالبشرة النتائج المثلى التي ترضيك. يمكن أن يكون عام 2022 بداية جيدة للتعرف على أنواع مختلفة من المواد الطبية الأحدث في مجال العناية بالبشرة، استفسر من طبيب الأمراض الجلدية عن خيارات العناية بالبشرة المتقدمة.

الإهتمام بالأظافر والشعر

الشعر والأظافر جزء كبير من بشرتك والعناية بهما تبدأ من العناية بالبشرة. البيوتين فيتامين H) الذي يتم تناوله يوميًا بجرعة 10 ملغ مفيد لتغذية الشعر والأظافر، يجب معالجة المشكلة الفردية. على سبيل المثال ، الشعر الجاف والمتطاير. يمكن أن يكون الشعر الجاف المتطاير والذي حدث مؤخرًا علامة على عدم التوازن الهرموني أو نقص الغدة الدرقية أو بسبب سوء التغذية أو نقص البروتين. يرجى استبعاد أي سبب من هذا القبيل، تصحيح السبب يعمل بشكل جيد.

بالإضافة إلى ذلك يتطلب الشعر المجعد الجاف تدليكًا بالزيت الساخن مرة واحدة في الأسبوع. استخدمي الشامبو العادي لغسل الشعر والكثير من البلسم. تجنب الإفراط في استخدام الصبغة والتجعيد والعلاجات الكيميائية الأخرى. يمكنك أيضًا استخدام قناع مصنوع منزليًا من بذور الحلبة المنقوعة والمطحونة. استخدم أيضًا بيريثرون الزنك والكيتوكونازول المحتوي على الشامبو مرة واحدة في الأسبوع.استخدم شامبو مرة واحدة في الأسبوع لغسلات قليلة.

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