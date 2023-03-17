وصفات لعلاج حب الشباب للبشرة الدهنية

تساعد أدوية حب الشباب لأصحاب البشرة الدهنية على منع انتاج مادة الزهم الدهنية، وإنتاج خلايا جلدية جديدة، والحد من ظهور البكتيريا الجلدية، والتخفيف من الالتهابات الناتج عنها حب الشباب وآثاره، فهناك الأدوية العلاجية التي لاتحتاج إلى وصفة طبية وتستخدم لبضعة أسابيع، وفي حال لم تعطي النتائج المطلوبة، يمكن استخدام الأدوية التي يصفها الطبيب والتي تكون أكثر فاعلية للتخلص من مشكلة البثور على البشرة.

البشرة الدهنية وحب الشباب

تعد البشرة الدهنية مشكلة منتشرة بين الجنسين الإناث والذكور، حيث تزداد سوءًا عند فترة المراهقة، ويصاحبها الإنتاج بشكل كبير لمادة الزهم الدهنية التي تتسبب بإغلاق مسام البشرة، وجعلها بشرة لامعة تظهر عليها حبوب الشباب، وسنتحدث في هذا المقال عن أسبابها وعلاجها بشكل طبيعي، وطبي.

أسباب ظهور حب الشباب في البشرة الدهنية

ينتج عن الإفراط بإفراز المادة الزيتية للبشرة الدهنية ومشاكلها، عدة أسباب ومنها فيما يلي:

حدوث تغييرات في هرمونات الجسم: حيث تظهر التغيرات الهرمونية لأسباب متعددة منها، البلوغ والحمل وانقطاع الدورة الشهرية، واستخدام حبوب منع الحمل.

التعرض للإصابة بالإجهاد والتعب: عند تعرض الجسم لمجهود متعب فإن الجسم يعمل على إرتفاع نسبة الكورتيزول، مما يؤدي إلى تشجيع الغدد الدهنية على إلإفراط بإنتاج كمية من الزيت.

الطقس: قد تتسبب الظروف الجوية بإرتفاع بنسبة الزيت الذي تنتجه الغدد الدهنية في البشرة، وذلك من خلال تأثير الطقس الرطب والساخن خلال أشهر الصيف على زيادة إنتاج مادة الزهم.

الغذاء الخالي من الصحة والتوازن: تناول الأطعمة التي تحتوي على مقدار عالي من السكر في الدم مثل الصودا والسكر والدقيق المكرر والأطعمة الجاهزة أي الوجبات السريعة، إلى مقاومة الأنسولين، مما يتسبب بإرتفاع إفراز الزيوت الناتج عنها ظهور حب الشباب.

نقص فيتامين (أ ، ب ، د) في الجسم، يتسبب بظهور حب الشباب للبشرة الدهنية.

التنظيف بشكل خاطىء: وذلك من خلال عدم تنظيف البشرة بشكل سليم، أو تنظيفها بشكل مفرط، مما يتسببب بظهور المشاكل الجلدية وحب الشباب للبشرة الدهنية.

طرق طبية لعلاج حب الشباب للبشرة الدهنية

هناك بعض من العلاجات الطبية التي تعمل على تصفية البشرة والتخلص من عيوبها ومشاكلها مثل حب الشباب، ومنها فيما يلي:

الرتينوئيدات الموضعية: حيث تكون على هيئة مستحضرات وكريمات ومواد هلامية، وتحتوي الرتينوئيدات على نسبة عالية من فيتامين أ، الذي يعتبر فعال لتعزيز صحة البشرة، والتقليل من حجم مسامات البشرة.

مستحضرات التجميل: هناك بعض من مواد التجميل التي تصنع من من مكونات نشطة بيولوجيا، تعمل على معالجة عيوب البشرة الدهنية.

العلاجات الجهازية للبشرة الدهنية مثل سبيرونولاكتون: تعمل هذه المادة العلاجية على التقليل من إنتاج مادة الزهم في بشرة الجلد، وبالتالي التخلص من حب الشباب.

وصفات طبيعية لعلاج حب الشباب للبشرة الدهنية

هناك بعض من الوصفات الطبيعية السهلة والبسيطة التي تساعد على الحد من مشاكل وعيوب البشرة الدهنية، ومنها فيما يلي:

الموز لعلاج حب الشباب للبشرة الدهنية

يساعد الموز على معالجة حبوب البشرة الدهنية بطريقة فعالة، وذلك من خلال مايلي:

المكونات:

ملعقة كبيرة من العسل.

بعض من الموز الناضج.

حبة واحدة من الليمون أو البرتقال.

طريقة التحضير:

يهرس الموز ويمزج مع العسل في الخلاط الكهربائي، ويضاف له عدة قطرات من عصير الليمون، أو عصير البرتقال.

يوضع الخليط على بشرة الوجه.

يترك على البشرة لمدة 15 دقيقة.

ينظف الوجه باستخدام منشفة دافئة بالبخار، أو قطعة قماش ناعمة ممتصة وباردة.

يرطب الوجه بالمرطب المناسب اليومي.

الكركم لعلاج حب الشباب للبشرة الدهنية

تعمل هذه الوصفة على تعزيز صحة وجمال البشرة، وذلك من خلال مايلي:

المكونات:

ملعقتان كبيرتان من دقيق الغرام.

ملعقتان إلى ثلاث ملاعق كبيرة من الحليب.

بعض من الماء العادي.

طريقة التحضير:

تخلط جميع المكونات بشكل جيد، للحصول على معجون ناعم.

توضع على بشرة الوجه.

تترك على البشرة لمدة 20 دقيقة تقريبًا.

تغسل البشرة بالماء العادي.

عصير الليمون ودقيق الشوفان والعسل لعلاج حب الشباب

تساعد هذه المكونات الطبيعية على التخلص من الزيوت المفرطة للبشرة، للحصول على بشرة متوهجة ونظيفة، خالية من الزيوت والمشاكل، وذلك من خلال مايلي:

المكونات:

بعض من العسل العضوي.

مقدار مناسب من دقيق الشوفان.

القليل من عصير الليمون.

طريقة التحضير:

يخلط العسل مع دقيق الشوفان وعصير الليمون بشكل جيد.

يوضع الخليط على بشرة الوجه، مع الحذر بعدم ملامسته للمنطقة المحيطة حول العينين.

يترك الخليط على بشرة الوجه لمدة 10 دقائق.

يغسل الوجه بالماء الفاتر، ويجفف باستخدام قطعة قماش ممتصة وناعمة.

يكرر مرة واحدة في اليوم.

الخيار لعلاج حب الشباب للبشرة الدهنية

يعد علاج طبيعي للحصول على بشرة جميلية وصافية، وذلك من خلال مايلي:

المكونات:

نصف حبة من الخيار.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

بياض بيضة واحدة.

ملعقة صغيرة من النعناع.

طريقة التحضير:

يخفق بياض البيض ويمزج مع باقي المكونات الطبيعية في الخلاط الكهربائي بشكل جيد.

يوضع الخليط في البراد لمدة 10 دقائق تقريبًا.

يوضع المزيج على بشرة الوجه.

يترك على البشرة لمدة 15 دقيقة .

يغسل الوجه بالماء الفاتر والبارد، لتعزيز صحة وإشراق البشرة.

اللوز لعلاج حب الشباب للبشرة الدهنية

يعمل اللوز المسحوق على تقشير البشرة وإزالة الأوساخ والخلايا الجلدية الميتة والمتضررة المتجمعة على البشرة، للحصول على بشرة صحة وصافية خالية من العيوب والمشاكل، وذلك من خلال مايلي:

المكونات:

ثلاثة ملاعق من اللوز الخام.

ملعقتين كبيرتين من العسل الخام.

طريقة التحضير:

يخلط اللوز المسحوق مع العسل بشكل جيد.

يوضع المزيج على بشرة الوجه، ويفرك على شكل حركات دائرية لطيفة باستخدام أطراف الأصابع.

يترك على البشرة ليجف تماماً.

يغسل الوجه بالماء الفاتر.

الطماطم لعلاج حب الشباب للبشرة الدهنية

تحتوي الطماطم على حمض الساليسيليك، الفعال والقوي في التخلص من مشاكل البشرة الدهنية وإزالة حب الشباب، وامتصاص زيوت البشرة المفرطة، وفتح مسام البشرة، وذلك من خلال ما يلي:

المكونات:

ملعقة صغيرة من السكر الممزوج مع الطماطم.

طريقة التحضير:

يوضع الخليط على بشرة الوجه، ويدلك برفق على شكل حركات دائرية لطيفة.

يترك المزيج على بشرة الوجه لمدة 5 دقائق.

يغسل الوجه بشكل جيد بالماء الفاتر.

بياض البيض والليمون لعلاج حب الشباب للبشرة الدهنية

المكونات:

بياض بيضة واحدة.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون الطازج.

طريقة التحضير:

يخفق بياض البيض بشكل جيد، ويمزج مع عصير الليمون.

يوضع الخليط على بشرة الوجه ويترك ليجف.

يغسل الوجه بالماء الفاتر.

نصائح لجمال البشرة الدهنية

يمكن تعزيز صحة البشرة الدهنية، من خلال غسلها بشكل منتظم من مرتين إلى ثلاث مرات بالماء والمنظف اللطيف الخالي من الزيوت، للتخلص من الأوساخ والشوائب والزيوت المفرطة المتراكمة على البشرة، التي تؤدي إلى ظهور البثور عليها، والإنتظام بتقشير البشرة الدهنية بشكل أسبوعي بمعدل مرة أو مرتين في الأسبوع، لإزالة الشوائب والخلايا الجلدية الميتة والمتضررة، وإنتاج خلايا جلدية جديدة نضرة وصحية، ووضع الوصفات الطبيعية بشكل أسبوعي، للتخلص من عيوب ومشاكل البشرة الدهنية.

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