طريقة إعداد وتحضير الكيكة الإسفنجية لجميع الحشوات

المقادير

- البيض : 6 حبات

- سكر : كوب

- دقيق : كوب

- بيكنج بودر : نصف ملعقة صغيرة

طريقة التحضير

حمّي الفرن على حرارة 175 درجة مئوية، وضعي ورق الزبدة في قالب الكيك.

ضعي البيض في وعاء واخفقيه بواسطة الخلاط الكهربائي على سرعة عالية لمدة دقيقة واحدة. بعد ذلك، أضيفي السكر تدريجياً واستمري بالخفق حتى يصبح مزيج كثيفاً.

انخلي كل من الدقيق، والبيكنج باودر، وأضيفيه فوق خليط البيض على ثلاث دفعات، واخلطي بواسطة ملعقة حتى يتجانس تماماً.

اسكبي الخليط في القالب بشكل متساوي ثم ضعيه في الفرن لمدة 25 دقيقة حتى يصبح لون السطح ذهبي.

اتركيه الكيكة حتى تبرد، ثم قسمي قالب الكيك إلى قسمين، واحشيه بالحشوة المفضلة لديكِ.

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