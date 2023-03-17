طريقة إعداد وتحضير كب كيك كوكيز

المقادير

- طحين : كوب وثلاثة ارباع الكوب

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- بيكنج صودا : ملعقة صغيرة

- الزبدة : نصف كوب (مذابة)

- سكر : نصف كوب (أبيض)

- زبدة الفول السوداني : نصف كوب

- السكر البني : نصف كوب

- البيض : 1 حبة (مخفوق)

- مستخلص الفانيليا : ملعقة صغيرة

- حليب : 2 ملعقة كبيرة

طريقة التحضير

حمّي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

في وعاء، نخلّي الطحين، والملح، والبيكنج صودا، واتركيه جانباً.

اخفقي الزبدة مع السكر، وزبدة الفول السوداني، والسكر البني، جيداً حتى تتجانس المكونات.

أضيفي البيض، والفانيليا، والحليب مع الخفق باستمرار.

أضيفي خليط الطحين واستمري في الخفق.

اصنعي من الخليط كرات متساوية في الحجم، وضعي كل واحدة في كوب من أكواب قالب ميني مافن غير مدهون.

اخبزي القالب في الفرن لمدة 8 دقائق.

أخرجي القالب من الفرن، واتركيه جانباً حتى يبرد ثم قدميه.

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