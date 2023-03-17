طريقة إعداد وتحضير دجاج بصوص الخردل

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- صدر الدجاج : 4 صدور

- المايونيز : 3 ملاعق كبيرة

- الخردل : ثلث كوب

- العسل : 3 ملاعق كبيرة

- الصويا صوص : ملعقة كبيرة

- عصير الليمون : ملعقة كبيرة

طريقة التحضير اخلطي الخردل، والعسل، وعصير الليمون، والصويا صوص، والمايونيز، في طبق.

ارفعي ملعقتين كبيرتين من الصوص للتقديم.

اخلطي باقي كمية الصوص بالدجاج في طبق وغطيه، واتركيه في الثلاجة ليلة كاملة.

أخرجي الطبق من الثلاجة، وضعي الدجاج مع الصوص في صينية فرن، وأدخليها الفرن على درجة حرارة 165 مئوية لمدة 15 دقيقة أو حتى ينضج الدجاج.

قدميه ساخناً ووزعي كمية الصلصة الإضافية فوقه. قد يهمك أيضا

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