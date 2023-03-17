طريقة إعداد وتحضير فطائر السبانخ بالسماق

المقادير

- لتحضير العجينة :

دقيق : 6 اكواب

ماء دافئ : كوب

حليب : كوب (سائل / دافئ)

الزيت النباتي : ثلث كوب

خميرة : 3 ملاعق صغيرة

سكر : 2 ملعقة صغيرة

ملح : ملعقة صغيرة

- لتحضير الحشوة :

السبانخ : 1 كيلو (طازج)

البصل : 2 حبة (متوسط الحجم / مفروم)

زيت الزيتون : نصف كوب

فلفل أسود : حسب الرغبة

الشطة : حسب الرغبة

سماق : 3 ملاعق كبيرة

ملح : حسب الرغبة

الكمون : نصف ملعقة صغيرة

السمسم : حسب الرغبة

طريقة التحضير

لتحضير العجينة: قومي بوضع الماء والحليب وكوب من الدقيق والخميرة والسكر والزيت فى الخلاط.

اخلطي المكونات جيداً واتركيها تختمر لـ5 دقائق تقريباً.

أضيفي الكمية المتبقية من الدقيق مع الملح تدريجياً.

اعجني المكونات للحصول على عجينة طرية ولينة.

قومي بتكوير العجينة وغلفيها بالقليل من الزيت ثم ضعيها في وعاء وغطيها.

اتركي العجينة جانباً ترتاح وتختمر ويتضاعف حجمها.

قومي بتقطيع العجينة إلى عدة كرات متساوية.

مدّي كل كرة عجين على سطح مغطى بالزيت ثم غطيها بفوطة نظيفة واتركيها جانباً.

لتحضير الحشوة: قومي بغسل السبانخ جيداً عدة مرات وصفيه ثم افرميه.

ضعي السبانخ، والبصل، وزيت الزيتون، والفلفل الأسود، والشطة، والسماق، والملح، والكمون.

قومي بخلط المكونات جيداً حتى تتجانس.

افردي كل دائرة عجين على شكل مثلث.

ضعي مقدار ملعقة كبيرة من الحشوة على العجين.

أغلقي العجين جيداً على شكل مثلث.

وزعي قطع العجين في صينية فرن.

زيني العجين بالسمسم بحسب الرغبة.

أدخلي الصينية إلى فرن محمى مسبقاً حتى تتحمر الفطائر من الأسفل ثم أشعلي الفرن من فوق واتركي العجينة تشقر.

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