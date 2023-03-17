طريقة إعداد وتحضير كبسة اللحم على الطريقة السعودية

طبق رئيسي وتقليدي مشهور جداً، ومكون من اللحم، والأرز، مع البهارات الطيبة تضفي على المكونات الطعم اللذيذ والمميز..



وقت الطهى

60 دقيقة

يكفي ل

1 أشخاص

المقادير

- الزيت النباتي : 2 ملعقة كبيرة

- البصل : 3 ملاعق كبيرة (مفروم)

- الثوم : نصف ملعقة كبيرة (مهروس)

- بهارات مشكلة : ملعقة كبيرة

- طماطم : 1 حبة (مقطعة)

- اللحم : 150 غراماً (لحم حري)

- الماء : 2 كوب

- أرز بسمتي : كوب

- ملح : 2 غرام

- كاجو : حسب الرغبة (وصنوبر / للتزيين)

طريقة التحضير

1. بقدر على النار، سخني الزيت النباتي، وأضيفي البصل المفروم وقلبيه.

2. أضيفي الثوم المهروس وحركي.

3. بهري بملعقة من البهارات المشكلة، وأضيفي الطماطم المفرومة.

4. أضيفي اللحم وقلبيه مع البصل والثوم، وصبي الماء.

5. ثم أضيفي أرز البسمتي المغسول والمصفى، والملح، وحركي برفق حتى يختلط الأرز بباقي المكونات.

6. غطي القدر، واتركي الكبسة حتى تستوي لمدة 30 دقيقة.

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