كيف تعالج نفسك بنفسك بدون مساعدة اختصاصي اجتماعي؟ 

بيروت - نادين محمد - أحياناً كثيرة قد يصعب علينا الذهاب إلى اختصاصي اجتماعي أو معالج نفسي، ورغم المشاكل التي نمر بها نحتاج إلى مساعدة كي نتخطى الأزمة التي نمر بها، تحديداً إن كنا نعاني من قلق زائد، أو مزاج سيء.

كيف تعالج نفسك؟ يبقى هذا السؤال هو الأكثر أهمية الذي يدور بأذهاننا، وسنحاول في "الجميلة" تقديم لك بعض النصائح والخطوات التي تساعدك على خوض التجارب الصعبة، ومعالجة النفس دون الذهاب إلى طبيب إن لم يتوفر ذلك في الوقت الحالي.

ما هو العلاج الذاتي؟

كيف تعالج نفسك بنفسك (مصدر الصورة freepik)

العلاج الذاتي ليس نوعًا رسميًا من العلاج النفسي، فبدلاً من ذلك، قد يكون من الأفضل التفكير في استخدام استراتيجيات المساعدة الذاتية لأغراض الصحة العقلية، وكونك المعالج الخاص بك يتعلق بأخذ القيادة لتطوير الذات وتنفيذ المهارات اللازمة لتوقع وإدارة تحديات الصحة العقلية بشكل أفضل.

بعبارة أخرى، العلاج الذاتي هو تدخل نفسي غير رسمي تقدمه لنفسك دون تدخل معالج نفسي مدرب.

4 أمور تساعدكِ على خوض التجارب الصعبة

المساعدة في علاج النفس (مصدر الصورة freepik)

1. الكتابة اليومية

يمكن أن تساعدك الكتابة عن أفكارك وعواطفك وخبراتك في تحديد أنماط وتحديات التفكير والسلوك، وهذا الوعي هو خطوة أساسية للعمل على صحتك العقلية بنفسك.

وإذا كنتِ تعانين مثلاً من اليأس والقلق الزائد، فقد يفيدك كتابة أمور جيدة حتى ولو كانت بسيطة جداً حدثت لكِ في يومكِ، افعليها كل يوم قبل النوم، حيث سيساعد ذلك على تغيير نظرتكِ للحياة، والشعور بالتفاؤل، وقد تساعدكِ أيضاً عبارات محفزة عن الطموح والثقة بالذات.



2. كتب المساعدة الذاتية

يمكن أن يدعم التعلم من تجارب الآخرين وخبراتهم في رحلة المساعدة الذاتية الخاصة بك.

واعتمادًا على التحديات التي ترغبي في التركيز عليها، يمكنك العثور على العديد من الكتب المطبوعة والرقمية والكتيبات التي يمكن أن تقدم لك نصائح عملية أو مادة للفكر، علاوة على كتب التنمية البشرية وكتب علم النفس والعلاج السلوكي، كما قد تساعدكِ أيضاً الاختبارات للتعرف على الذات مثل اختبار تحليل نفسية: طريقة كلامك تساعدك على اكتشاف خفايا شخصيتك.



3. الدورات الإرشادية

لا تعني المساعدة الذاتية أن عليك أن تفعلي كل شيء بنفسك، بل يمكنك معرفة المزيد عن التقنيات العلاجية وأدوات الصحة العقلية من خلال الاشتراك في دورة تدريبية شخصية أو عبر الإنترنت.

وتقدم العديد من المواقع عبر الإنترنت الآن مجموعة متنوعة من الدورات التدريبية المتعلقة بالصحة العقلية من قبل المؤسسات المعتمدة.



4. تطبيقات الهاتف

إذا سبق لك تنزيل برنامج لتتبع العادات أو برنامج تأمل أو حتى لعبة استرخاء على هاتفك، فهذا يعني أنك قد استخدمت بالفعل أداة رقمية للمساعدة الذاتية.

ويمكن أن تتضمن تطبيقات المساعدة الذاتية موارد عامة مثل التقييمات الذاتية أو أوراق العمل أو الدورات التدريبية.

ويمكنك أيضًا العثور على تطبيقات الصحة العقلية لتحديات معينة مثل القلق، الاكتئاب، فرط الحركة وغيرها.

العلاج الذاتي والتصالح مع النفس

أمر آخر أولي يعمل جنباً بجنب مع أساسيات العلاج الذاتي، هو فكرة التصالح مع النفس، حيث يعتبر أول طريق لرحلة العلاج الذاتي ومعالجة النفس هو التصالح مع النفس، فلا يمكن لأي شخص أن يخوض تجارب صعبة أو يتقدم خطوة وهو غير متصالح مع ذاته، وسينتهي به الأمر حزين ومكتئب.

ولهذا فإن التصالح مع النفس، والتخلص من فكرة جلد الذات، ولومها دائماً على أي تصرف سوف يساعدكِ في رحلتكِ.

لذا، عليكِ السماح لنفسكِ بأن تكوني على طبيعتكِ، وتتقبلي عيوبكِ وأخطائكِ، وتذكري دائماً أنه كي تكوني على علاقة جيدة مع الآخرين عليكِ أن تكوني على علاقة جيدة بنفسكِ أولاً، والشخص المتناعم مع نفسه، هو شخص محبوب ويستطيع أن يحرز تقدما في حياته على كل المستويات، والأهم أنه يستطيع أن يستمتع بحياته.

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المصدر:psychologytoday