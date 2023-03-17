شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح لحماية جسمك من الجفاف.. اعرف أنواعه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الماء يعد أساس الحياة، فيمكن للإنسان أن يعيش من دون طعام لفترة ولكن لا يمكن العيش دون ماء، فعند عدم تناول الماء لفترة يزداد فرص الإصابة بالجفاف، الذي يعرض الشخص للعديد من المشاكل الصحية.

ووفقا لموقع “webmed”، فالجفاف يعني نقصا كبيرا في الماء اللازم للجسم، ما يؤدي في أحسن الأحوال إلى الشعور بالضيق وسوء المزاج وهناك العديد من أسباب جفاف الجسم عديدة ومتنوعة، ولكن أكثرها انتشارا الأمراض المنشطة لعملية التعرق والتقيؤ والإسهال، والتي تؤدي إلى فقدان الجسم للسوائل بسرعة وبكميات كبيرة.

وأوضح التقرير، أن سوء التغذية والنشاط البدني والمناخ الحار والحميات الغذائية المقيدة هي أيضا من عوامل جفاف الجسم، ويجب أن يعلم الشخص أنه في حالة شعوره بالعطش الشديد والصداع والضعف العام فهي تعني أنه يعاني من الجفاف.

وهذا أخطر بالنسبة للأطفال بسبب قلة وزنهم وتطور الأعراض لديهم أسرع، ويمكن تقسيم الجفاف إلى عدة مراحل ومنها:

-جفاف خفيف.. لأنه لا يؤدي إلى اختلال وظائف الجسم.

- جفاف معتدل.. الإنسان يبدأ في فقدان الوزن ويشعر بالتعب والشرود الذهني. ويشعر الشخص بجفاف الأغشية المخاطية واضطراب ضربات القلب وتقلب مستوى ضغط الدم.

-جفاف شديد ..يؤدي إلى الهلوسة وفقدان الوعي واضطراب عملية التبول وازرقاق الجلد وانخفاض مستوى ضغط الدم، وهذه الحالة تشكل خطورة مباشرة على الصحة والحياة.

ومن أجل تجنب الجفاف يجب الحفاظ على توازن السوائل في الجسم، مثلا في حالات التسمم، وكذلك عند بذل مجهود بدني وفي الطقس الحار يجب الإكثار من شرب الماء.

كما يجب تناول الخضار المحتوية على نسبة عالية من الماء والخيار والطماطم والكرفس.

وعموما يجب عدم تحمل العطش، وعدم تجاهل الشعور بالعطش، حيث يجب على الأقل تناول 1.5 لتر من الماء في اليوم.

ولذا حث التقرير علي ضرورة تجنب الإصابة بالجفاف وخاصة خلال شهر رمضان المبارك، وعليك الإكثار من تناول الماء، والخضروات والفواكه.