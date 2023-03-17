شكرا لقرائتكم خبر عن ازاى تمنعى الجراثيم تدخل بيتك بخطوات بسيطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتشر الجراثيم والفيروسات بشكل كبير وخصوصا مع تقلبات الجو، مما يزيد فرص الإصابة بالأمراض ويؤثر على الجهاز المناعى، وحسب ما ذكره موقع webmdهناك بعض الخطوات التي يجب ان تتبعها لمحاربة الجراثيم.

-غسل اليدين

تقول مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) إن غسل اليدين يشبه لقاح وإنها واحدة من أفضل الطرق لوقف الجراثيم في مساراتها حتى لا تمرض أنت (والآخرون). اغسل يدك كثيرًا وبشكل جيد.

و اتبع هذه الخطوات الخمس: بلل يديك بالماء الجاري ، ثم اغسل يديك بالصابون ، ثم افركها واشطفها وجففها. اقضِ 20 ثانية على الأقل في الحوض لكل جلسة.

-إبقاء المطهر في مكان قريب

عندما لا يكون الصابون والماء خيارًا ، فإن معقم اليدين هو ثاني أفضل شيء احتفظي بالزجاجات حول المنزل لإصلاحها سريعًا بعد أن تعتني بفرد مريض من الأسرة أو تغير حفاضة، اختر نوعًا يحتوي على 60٪ كحول على الأقل .

-تنظيف الأسطح

نظف أي سطح في منزلك يمكن تنظيفه مثل العدادات ومقابض الأبواب والخزائن والطاولات ومفاتيح الإضاءة، الهدف ليس فقط إزالة الجراثيم ، ولكن القضاء عليها .

-نظف حمامك

إذا كانت هناك غرفة واحدة تحتاج إلى تطهير إضافي عندما يكون أحد أفراد الأسرة مريضا فهو الحمام ضاعف جهودك في التنظيف على جميع الأسطح ، مثل الحوض والمرحاض والأرضية ، إذا كنت تعاني من مرض في المعدة أو نزلة برد أو إنفلونزا.

-تخلص من الجراثيم من أقمشة التنظيف

بعد أن تمسح الجراثيم ، لا يزال بإمكانها التسكع على الإسفنج أو القماش الذي استخدمته اغسل مناديل التنظيف بالماء الساخن كثيرًا أو استخدم مناشف ورقية أو مناديل معقمة للتطهير ، ثم ارميها عند الانتهاء.