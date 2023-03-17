الخرافات التي تتبع في علاجات الإسعافات الأولية للحروق

بيروت - نادين محمد - يعاني الكثير من الأشخاص من مشاكل وآلام حوادث الحروق الطارئة، وأحياناً كثيرة قد تضر الإسعافات الاولية التي يقوم بها المحيطين للشخص المصاب، ومع الأسف يتحمل نتيجة هذا الخطأ المصاب، ويتسبب له بآلام وآثار جسيمة.

ولهذا وكنوع من التوعية نقدمه في "الجميلة" إليكِ أشهر الخرافات التي تُتبع في علاجات الإسعافات الأولية للحروق.

أشهر الخرافات في علاجات الحروق

1- كلما كان الماء أكثر برودة كان ذلك أفضل

استخدام الماء الجاري لحروق الجلد (مصدر الصورة freepik)

ينصح بعض الأشخاص خطأ بوضع ماء مثلج على المنطقة المصابة بالحرق، ولكن لا ينصح الأطباء باستخدام الماء المثلج، فقط استخدام ماء فاتر في إيقاف عملية الحرق، وعادة ما يكون ذلك في الحروق من الدرجة الأولى فقط.

كذلك، يفيد الأطباء أن الثلج قد يتسبب في إغلاق الأوعية الدموية في الجلد، مما يحرم الجلد من الدم الغني بالأكسجين ويسبب تفاقم الحرق، بل إنه يمكن أن يتسبب في حروق سطحية عميقة، وآثار يصعب معالجتها بعد ذلك.

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2- إذا لم تتمكن من وضع المنطقة المصابة تحت الماء الجاري على الفور فلا فائدة من ذلك

في الحروق البسيطة أحياناً يٌقال أنه إذا لم تضع الماء الجاري على الحرق على الفور، فليس هناك فائدة من وضعه بعد ذلك، ولكن هذا غير صحيح، فيمكنك وضع الماء الجاري حتى بعد ثلاث ساعات من الإصابة، والأفضل أيضاً القيام بذلك لمدة 20 دقيقة أيضاً لمعالجة الالتهاب ولتخفيفه، ولتقليل فرص تعمق الحرق.

3- فرقعة المنطقة المصابة بالحروق

فرقعة المنطقة المصابة بالحروق (مصدر الصورة freepik)

بعض الخرافات أيضاً التي نسمعها عن الإصابة بالحروق، هي فرقعة الجلد أو تفجير المنطقة المنتفخة المصابة من سطح الجلد، ولكن من الأفضل تركها للطبيب حتى تتجنب نقل العدوى إليها.

ولاحظي أن طبقة الجلد الموجودة أسفل الحرق تحتاج إلى حماية أيضاً، وسيكون الطبيب قادرًا على ضمان معالجتها بشكل صحيح، وقد يساعدكِ أيضاً خلطات تفتيح ندبات الجلد الناتجة عن الحروق .

4- إذا لم يكن الحرق مؤلماً فلا يحتاج إلى رعاية طبية

يؤكد الأطباء أن حروق الدرجة الثالثة أقل إيلامًا من الحروق الطفيفة لأن الألياف الحسية في الجلد قد دمرت بسبب الحرق، وفي حين أن حروق الدرجة الأولى هي الأقل شدة، فإن حروق الدرجة الثالثة هي الأشد وقد تتسبب في ظهور الجلد باللون الأبيض أو الجلد.

لذا إذا كان الحرق أكبر من 20 سنتم أو كان عميقًا، فاطلب المساعدة الطبية على الفور.

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المصدر: houseofwellness- webmd