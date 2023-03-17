شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتعانى من الانتفاخ.. قائمة المسببات أبرزها المشروبات الغازية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الانتفاخ والغازات لا تعد عادة علامة على مشكلة صحية خطيرة ويمكن إدارتها ببعض التغييرات البسيطة في نظامك الغذائي، لهضم صحى أفضل، لمساعدتك في تحديد الأطعمة التي قد تسبب لك الانتفاخ والغازات ، إليك قائمة بالمسببات الشائعة ، وفقا لما نشره موقع "food.ndtv".

1. البقوليات

البقوليات مثل الفاصوليا والحمص وغيرها غنية بالألياف المفيدة للغاية لصحة الأمعاء ، ولكن تناولها بانتظام يمكن أن يؤدي إلى الانتفاخ والغازات الشديدة ، حيث يصعب هضمها، لتجنب هذا ، فقط نقع الفاصوليا ليلة واحدة قبل الطهي.

2. الخضراوات الصليبية

هل سمعت من قبل بعدم تناول الخضار مثل البروكلي والقرنبيط والكرنب في الليل، وذلك لأن بعض الخضراوات تفرز الغازات وتؤدي إلى الانتفاخ ، فإن تناولها على الغداء سيكون أكثر فائدة.

3. منتجات الألبان

قد تكون منتجات الألبان مثل الجبن والحليب مشكلة بالنسبة لأولئك الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز ولا يمكنهم هضمه، بالنسبة لأولئك الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز ، من الضروري تجنب المنتجات التي تحتوي على الحليب لتجنب الغازات.

4.المشروبات الغازية

إنها خرافة أن تناول المشروبات الغازية بعد تناول وجبة ثقيلة سيساعد المرء على هضم الطعام بشكل أفضل، تحتوي المشروبات الغازية على كميات كبيرة من الغازات ويمكن أن تزيد الضغط في المعدة وتساهم في الانتفاخ.

5.الأطعمة الدهنية

يمكن أن يؤدي تناول الأطعمة الدهنية بانتظام إلى الانتفاخ، تستغرق وقتًا أطول للهضم في أجسامنا ، الأطعمة الصحية مثل اللوز والأفوكادو ، إذا تم تناولها بكميات كبيرة ، يمكن أيضًا أن تبطئ عملية الهضم وتسبب الانتفاخ ، من المهم أن تضع في اعتبارك مقدار ما تأكله لتجنب الشعور بعدم الارتياح بعد ذلك.

6.المحليات الصناعية

المحليات الصناعية الموجودة في الحلوى والمشروبات الغازية والمخبوزات يمكن أن تؤدي أيضًا إلى الغازات، بدلاً من ذلك ، قم بتغذية نفسك بعصير الليمون والشراب الطبيعي والعصائر المصنوعة منزليًا.