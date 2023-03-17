شكرا لقرائتكم خبر عن اعرفى طرق علاج ومنع قمل الرأس لدى طفلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد القمل مشكلة شائعة ومخيفة سيواجهها العديد من الأطفال في سن المدرسة في مرحلة ما، وهو ما يعني أنك بصفتك أحد الوالدين، ستواجهه أيضًا، يبلغ طول هذه الحشرات الصغيرة حوالي 2 مم فقط ، إلا أنهم يستطيعون الزحف بسرعة، والانتشار بسهولة من طفل إلى آخر، وإليك أسباب إصابة الأطفال بالقمل وعلاجه وطرق الوقاية، وفقا لما نشره موقع " childrens".

كيف يصاب الاطفال بالقمل؟

نظرًا لأن الأطفال يقضون الكثير من الوقت معًا ، سواء كانوا يلعبون أو ينامون بجانب بعضهم البعض أو يتشاركون فرشاة الشعر أو الوسادة ، فإنهم أكثر عرضة من البالغين لنشر القمل من خلال الاتصال وجهاً لوجه

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كيف أعرف إذا كان طفلي مصابًا بالقمل؟

أكثر أعراض القمل شيوعًا هي حكة فروة الرأس، قد تلاحظ أن طفلك يخدش رأسه كثيرًا ، خاصة حول الأذنين أو الرقبة.

من السهل التحقق من وجود قمل في شعر طفلك. باستخدام المشط ، قم بتقسيم شعر طفلك وانظر عن كثب إلى فروة الرأس بحثًا عن نقاط صغيرة بيضاء أو بنية مصفرة عالقة بقوة في خيوط الشعر، هذه النقاط هي بيض القمل (تسمى الصئبان). على الرغم من أنك قد لا ترى القمل البالغ الزاحف ، إلا أن الصئبان علامة على وجود القمل.

كيفية علاج القمل

على الرغم من أن القمل يمكن أن يكون مزعجًا ، يمكنك علاجه في المنزل باستخدام الشامبو والمستحضرات الطبية المصممة لقتل القمل و متوفرة في الصيدليات، اتبع الإرشادات الموجودة على زجاجة الشامبو الخاصة بهذه المنتجات للتأكد من التخلص من جميع الحشرات الصغيرة مع الحفاظ على سلامة طفلك.

قد تحتاج أيضًا إلى استخدام مشط دقيق الأسنان لإزالة كل بيض القمل، يمكنك تكرار غسل الشعر بالشامبو بعد أسبوع أو أكثر للتأكد من زوال القمل والصئبان.

بعد استخدام محلول الشامبو ، انقع المشط الذي استخدمته لعلاج قمل طفلك في الشامبو المعالج، من الجيد نقع أي فرشاة شعر أو تمشيط طفلك أو أحد أفراد أسرتك الذي تم استخدامه مؤخرًا في الشامبو المعالج أو في الكحول المحمر.

نظرًا لأن القمل قد يكون في مناطق أخرى من منزلك ، يجب أن تغسل ملاءات سرير طفلك بالماء الساخن أيضًا ، قم بتنظيف السجاد والأثاث المنجد بالمكنسة الكهربائية ، ثم قم برمي كيس المكنسة .

كيفية منع القمل

على الرغم من أنه لا يمكنك إيقاف تفشي القمل في المدرسة ، يمكنك تعليم طفلك بعض العادات الجيدة للمساعدة في تجنب الإصابة بالقمل. علم طفلك أن يتجنب:

مشاركة القبعات أو الخوذات مع الأطفال الآخرين

مشاركة الأمشاط أو الفرشاة أو ربطات الشعر أو المشابك مع أطفال آخرين

الاتصال المباشر مع الأطفال الآخرين عندما يكون ذلك ممكنًا

إذا كان الأطفال مصابين بالقمل ، فهذا لا يعني أنهم لا يغسلون شعرهم بالقدر الكافي أو أنهم متسخون". "إنها واحدة من تلك المشاكل الشائعة التي يواجهها الأطفال - وحتى الكبار أيضًا.