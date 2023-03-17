شكرا لقرائتكم خبر عن 5 خضراوات تقلل الالتهاب وتبطئ الشيخوخة.. منها الجزر والفلفل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
1- جزر
سواء كان نيئًا أو مطبوخًا، يحتوي الجزر على مجموعة من العناصر الغذائية ، والتي قد يساعد بعضها في مكافحة الالتهاب، ثبت أن فيتامين ( أ) له فوائد مضادة للالتهابات.
2 -الفلفل
الفلفل الحلو هو خضار متعدد الاستخدامات يمكن الاستمتاع به مطبوخًا أو يؤكل نيئًا ، فهو مفيد في إدارة الالتهاب لإبطاء الشيخوخة أيضًا، غني بفيتامين ج وفيتامين أ ، وهما من مضادات الأكسدة الطبيعية، كما أنه يحتوي على نسبة عالية من الألياف والماء ، مما يجعله نباتًا مرطبًا.
3 - بروكلي
خيار نباتي آخر كثيف المغذيات للغاية ، لذلك قد ترغب في إضافة البروكلي لنظامك الغذائى لإبطاء معدل الأمراض المرتبطة بالعمر المرتبطة بالالتهابات المزمنة،البروكلي يحتوي على نسبة عالية من الكبريتوفان ، وهي مادة طبيعية مضادة للأكسدة وصحية للغاية ومضادة للالتهابات.
4- بطاطا
البطاطا غذاء غني بالمغذيات وغني بالألياف والبوتاسيوم وفيتامين C ويمكنه محاربة الجذور الحرة، البطاطا البيضاء يمكن أن تقلل الالتهاب والكوليسترول وضغط الدم في الجسم
5- خضراوات ورقية
الخضروات الورقية مثل السبانخ واللفت والجرجير والخس الروماني والسلق السويسري ، هي مصادر ممتازة للعديد من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، فهي تمد الجسم بفيتامينات أ ، ج ، هـ ، ك ، الحديد ، البوتاسيوم ، الكالسيوم. والمغنيسيوم والألياف، يمكن أن يساعد تضمين الخضروات الورقية الخضراء الداكنة في نظامك الغذائي في تقليل الالتهاب في الجسم ودعم الصحة العامة.