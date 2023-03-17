شكرا لقرائتكم خبر عن 5 خضراوات تقلل الالتهاب وتبطئ الشيخوخة.. منها الجزر والفلفل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يصبح الالتهاب مزمنًا عندما يستمر جسمك في إرسال علامات التهابية حتى عندما لا تكون لديك إصابة محددة، يمكن أن يحدث هذا بسبب عدد من العوامل، مثل اضطرابات المناعة الذاتية، والإجهاد ، والتدخين. بمرور الوقت ، يمكن أن يؤدي الالتهاب المزمن إلى حالات صحية خطيرة مثل التهاب المفاصل وأمراض القلب والسكري ومرض الزهايمر وحتى أنواع معينة من السرطان، يرتبط هذا النوع من الالتهاب المزمن ارتباطًا وثيقًا بعملية الشيخوخة أيضًا، وإليك أفضل الخضروات لتناولها لتقليل الالتهاب وإبطاء الشيخوخة، وفقا لما نشره موقع "eatthis".

1- جزر

سواء كان نيئًا أو مطبوخًا، يحتوي الجزر على مجموعة من العناصر الغذائية ، والتي قد يساعد بعضها في مكافحة الالتهاب، ثبت أن فيتامين ( أ) له فوائد مضادة للالتهابات.

2 -الفلفل

الفلفل الحلو هو خضار متعدد الاستخدامات يمكن الاستمتاع به مطبوخًا أو يؤكل نيئًا ، فهو مفيد في إدارة الالتهاب لإبطاء الشيخوخة أيضًا، غني بفيتامين ج وفيتامين أ ، وهما من مضادات الأكسدة الطبيعية، كما أنه يحتوي على نسبة عالية من الألياف والماء ، مما يجعله نباتًا مرطبًا.

3 - بروكلي

خيار نباتي آخر كثيف المغذيات للغاية ، لذلك قد ترغب في إضافة البروكلي لنظامك الغذائى لإبطاء معدل الأمراض المرتبطة بالعمر المرتبطة بالالتهابات المزمنة،البروكلي يحتوي على نسبة عالية من الكبريتوفان ، وهي مادة طبيعية مضادة للأكسدة وصحية للغاية ومضادة للالتهابات.

4- بطاطا

البطاطا غذاء غني بالمغذيات وغني بالألياف والبوتاسيوم وفيتامين C ويمكنه محاربة الجذور الحرة، البطاطا البيضاء يمكن أن تقلل الالتهاب والكوليسترول وضغط الدم في الجسم

5- خضراوات ورقية

الخضروات الورقية مثل السبانخ واللفت والجرجير والخس الروماني والسلق السويسري ، هي مصادر ممتازة للعديد من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، فهي تمد الجسم بفيتامينات أ ، ج ، هـ ، ك ، الحديد ، البوتاسيوم ، الكالسيوم. والمغنيسيوم والألياف، يمكن أن يساعد تضمين الخضروات الورقية الخضراء الداكنة في نظامك الغذائي في تقليل الالتهاب في الجسم ودعم الصحة العامة.