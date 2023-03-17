شكرا لقرائتكم خبر عن روتين النوم لمرضى السكر.. قلل الكافيين وتجنب الطعام ليلاً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأتي رعاية أحد أفراد الأسرة المصاب بمرض السكري مع قائمة بالأمور التي يجب اتباعها، ويجب مراقبة كل شيء، بما في ذلك نظامهم الغذائي وجدول نومهم ومستوى النشاط البدني، ويمكن أن يساعد الحفاظ على روتين وقت النوم على النوم بشكل أفضل والاستيقاظ والشعور بالنشاط، في هذا التقرير نتعرف على روتين قبل النوم لمرضى السكر، بحسب موقع "Health".

1. الحد من استهلاك الكافيين

يجب عدم إعطاء مرضى السكر أي شيء له علاقة بالكافيين لذلك ، تجنب إعطاءهم القهوة والشاي والشوكولاتة قبل ساعات قليلة من ذهابهم للنوم قد يظلون في حالة تأهب إذا تناولوا أطعمة ومشروبات تحتوي على مادة الكافيين.

2. شجعهم على المشي قبل النوم

يساعد أي نوع من التمارين في استخدام الجسم للأنسولين بكفاءة فالمشي مفيد لمرضى السكر كما أنه يساعد في تقليل التوتر والتحضير الذهني للنوم.

قد يساعد المشي قبل النوم بساعات قليلة في الحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم طوال الليل.

3. النوم جيدا

لا ينبغي تجاهل نصائح النظام الغذائي للسيطرة على مستويات السكر في الدم ولكن يجب أن يحصل الشخص المصاب بالسكري أيضًا على القدر الموصى به من النوم.

يجب النوم لمدة تزيد عن ست ساعات ولكن ليس أكثر من ثماني ساعات.

4. تجنب إعطاءهم وجبات خفيفة في وقت متأخر من الليل

تعتبر الوجبات الخفيفة التي يتم تناولها في الليل أمرًا محظورًا. لمنع زيادة الوزن ، لا ينصح مرضى السكر بتناول الطعام ، وخاصة الأطعمة الدهنية سيكون لديهم مستويات أعلى من السكر في الدم عندما يستيقظون.

5. قم بفحص سكر الدم

تُعد الفحوصات الروتينية لسكر الدم مهمة لإدارة مرض السكري، ويجب أيضًا إجراؤها قبل ذهاب المريض إلى الفراش مباشرةً، لذا يُنصح بالحفاظ على مستويات السكر في الدم ضمن النطاق الموصى به قبل النوم.

6. قم بتجهيز طعامهم لليوم التالي

قم بتجهيز طعامهم الصحي لليوم التالي أو قم بإجراء أي استعدادات ضرورية مثل التقطيع، يجب استخدام الفواكه والخضروات بعد تركها بعيدًا. بهذه الطريقة لن يكون هناك مكان للوجبات السريعة.

7. ساعدهم على إنشاء روتين وقت النوم

إنها طريقة أخرى لتحقيق أقصى استفادة من وقت نومهم. أخبرهم أن يفعلوا شيئًا لتهدئة أفكارهم وإرخاء أجسامهم قبل الذهاب إلى الفراش مثل: أخذ حمام دافئ أو ممارسة اليوجا أو قراءة رواية أو الاستماع إلى موسيقى هادئة.

8. جهزوا غرفة نومهم للنوم

يمكنك خفض الأضواء مع اقتراب الليل وسحب الستائر لحجب شمس الصباح قد يعانون من اضطراب النوم من الضوضاء في الليل. لتجنب الاستيقاظ في منتصف الليل على المكالمات أو الرسائل النصية الواردة ، اطلب منهم إبقاء هاتفهم المحمول بعيدًا عن السرير.