شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الفرق بين الصدمة واضطراب ما بعد الصدمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على الرغم من أن معظم الناس قد عانوا من الصدمة في مرحلة ما من حياتهم ، إلا أنهم قد لا يستخدمون هذا المصطلح لوصف ما مروا به. هذا لأنه عندما نفكر في "الصدمة" ، فإن أذهاننا كثيرًا ما تقفز إلى اضطراب ما بعد الصدمة (PTSD) - على وجه التحديد ، في حين أن نظرتنا إلى الصدمة قد توسعت إلى حد ما لتشمل الأشخاص الذين عاشوا في جرائم عنيفة وكوارث طبيعية وأحداث أخرى مزعجة بشكل استثنائي ، لا يزال هناك ارتباك حول ما "يعتبر" صدمة أو حدثًا يمكن أن يؤدي إلى اضطراب ما بعد الصدمة، وفقا لما نشره موقع realsimple

وينبع جزء من الالتباس حول الفروق بين الصدمة واضطراب ما بعد الصدمة من حقيقة أن لدى الناس مفاهيم وتعريفات مختلفة لما يعتبر صدمة ، كما يقول آدم ل. فرايد ، دكتوراه. وهو طبيب نفساني إكلينيكي ، ويضيف: "أعتقد أن تعريف كل شخص لـ" الصدمة "مختلف ، لذلك قد يكون من الصعب على بعض الناس التفكير في تجربتهم بهذه المصطلحات".و "أحيانًا يتعرض الناس لأشياء مروعة قد يصفها معظم الآخرين بأنها صدمة ، لكن الشخص الذي يعاني منها قد لا يشعر أن مصطلح" الصدمة "يمثل بالضرورة تجربته".

لكن لم يتم التعرف على اضطراب ما بعد الصدمة إلا في سياق سريري بعد حرب فيتنام ، عندما بدأت أعداد هائلة من الجنود تظهر نمطًا واضحًا لا يمكن إنكاره من الأعراض ، بما في ذلك إعادة الصدمة ، والإثارة المفرطة ، وسلوك التجنب ، والكوابيس المتكررة ، كما تلاحظ.

الصدمة العاطفية

يمكن لأي شخص أن يجد نفسه في موقف قد يؤدي إلى صدمة عاطفية. "الصدمة العاطفية يمكن أن تنتج عن أي نوع من التجارب المؤلمة التي تسبب كميات هائلة من التوتر تتجاوز قدرة المرء على التعامل مع المشاعر المعنية ودمجها" وعلى الرغم من أنه من الممكن تمامًا أن تحدث الصدمة العاطفية نتيجة لحدث صادم جسديًا ، مثل حادث أو اعتداء أو وفاة ، إلا أنها يمكن أن تنتج أيضًا عن تجربة لم يكن فيها أي ضرر جسدي ، مثل المضايقة والإهمال والإساءة اللفظية والتلاعب ، أو انفصال الوالدين.

العمل من خلال الصدمات العاطفية

حتى في المواقف التي يفهم فيها الشخص أنه قد تعرض لشكل من أشكال الصدمة ، قد يظل العلاج أو الاستشارة أمرًا صعبًا. بالإضافة إلى حقيقة أنه لا تزال هناك وصمة عار كبيرة عندما يتعلق الأمر بالصحة العقلية والوصول إلى خدمات الصحة العقلية ، قد يرفض بعض الأشخاص العلاج لأنهم يعتقدون أن التفكير والتحدث عن الصدمة قد يزيد الأمر سوءًا.