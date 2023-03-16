بيروت - نادين محمد - فوائد الفجل الأبيض عديدة فهو يحتوي على مركبات تساعد في تطهير المواد المسببة للسرطان ومنع تطور الأورام، كما يعد الفجل عاملاً طبيعياً مضاداً للفطريات؛ فهو يحتوي على إنزيمات تقتل الفطريات الشائعة.

على الجانب الآخر يمكن أن يساعدك فيتامين C الموجود في الفجل مع الزنك والفوسفور على محاربة جفاف الجلد وحب الشباب والطفح الجلدي.

الفوائد الصحية للفجل الأبيض

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يحافظ الفجل على رطوبة جسمك بالكامل بسبب محتواه العالي من الماء، ويمكن أن يمنحك الترطيب الجيد المزيد من الطاقة، ويعزز مزاجك، بل ويساعد في منع الالتهابات في الكلى.

يحتوي الفجل على نسبة عالية من العناصر الغذائية، فهو غني بفيتامينات E و A و C و B6 و K. بالإضافة إلى أنه يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والألياف والزنك والبوتاسيوم والفوسفور والمغنيسيوم والنحاس والكالسيوم والحديد والمنغنيز. ومن المعروف أن كلاً منها يحافظ على أجسامنا في حالة عمل جيدة.

1-يدعم صحة القلب

يعتبر الفجل الأبيض أيضًا مصدرًا جيدًا لمركبات الأنثوسيانين و الفلافونويد، وتساعد في الحفاظ على صحة القلب، ويقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. بالإضافة إلى أنها تحتوي على نسبة عالية من فيتامين C وحمض الفوليك والفلافونويد أيضًا.

على الجانب الآخر يلعب الفجل دورًا مهمًا في إنتاج الكولاجين، والذي بدوره يعزز الأوعية الدموية، ويقلل من فرص الإصابة بتصلب الشرايين.

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2-حركة الجهاز الهضمي

الفجل مليء بالنخالة والألياف، لذلك سيساعد في الحفاظ على حركة الجهاز الهضمي، يمكنك تناول نصف كوب من الفجل فيه جرام من الألياف وقد تساعد الألياف أيضًا في التحكم في مستويات السكر في الدم.

3-يخفض ضغط الدم

الفجل غني بالبوتاسيوم، والذي يمكن أن يساعد في خفض ضغط الدم. كما أنه يدعم إنتاج الكولاجين الذي يساعد في الحفاظ على صحة الأوعية الدموية. يُعتقد أيضًا أن الفجل يتحكم في تلف خلايا الدم الحمراء ويساعد على زيادة إمداد الدم بالأكسجين.

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4-فوائد الفجل الأبيض للكبد

يمكن أن يكون الفجل مفيدًا جدًا للكبد والمعدة حيث يعمل كمزيل قوي للسموم. يقلل الفجل من تدمير خلايا الدم الحمراء الناجم عن اليرقان عن طريق زيادة إمداد الدم بالأكسجين الطازج.

5. يحسن المناعة:

على الجانب الآخر يحتوي نصف كوب من الفجل يوميًا على ما يقرب من 15 بالمائة من مدخولك اليومي من فيتامين C. لا يعزز فيتامين سي جهاز المناعة فحسب، بل يساعد أيضًا في تنظيم عملية التمثيل الغذائي، وهو مفتاح عملية الجسم لتحويل الدهون إلى طاقة قابلة للاستخدام.

6. مفيد للبشرة:

الصورة من موقع AdobeStock

إذا كنت تشربين عصير الفجل كل يوم، فهو يحافظ أيضًا على حماية البشرة من الجفاف وحب الشباب والبثور والطفح الجلدي. بالإضافة إلى أنه يمكنك استخدام معجون الفجل لتطهير وجهك. وإذا قمت بتطبيقه على شعرك ، فإنه يساعد على إزالة القشرة، ومنع تساقط الشعر وتقوية الجذور أيضًا.

7. يساعد في إنقاص الوزن

يحتوي الفجل على نسبة عالية من الماء، وبالتالي فهو مشبع جدًا. هذا يعني أن تناول الفجل يمكن أن يشبع جوعك بقليل من السعرات الحرارية. هذا يمكن أن يساعد في إنقاص الوزن لأنه غني بالألياف الغذائية. يستغرق تناول الأطعمة الغنية بالألياف وقتًا أطول، لذلك من المحتمل أن تأكلي أقل ولكنك ستشعرين بالامتلاء لفترة أطول. تساعد الأطعمة الغنية بالألياف أيضًا في صحة الأمعاء وتحسين مستويات السكر في الدم.

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المصدر : موقع هيلث لاين