بيروت - نادين محمد - فوائد اللوز الهندي عديدة، فهو من أكثر أنواع المكسرات شهرة في جميع أنحاء العالم، يوفر مجموعة من الفوائد الصحية للقلب والدماغ والجلد والشعر وصحة الجهاز الهضمي، مما يجعله وجبة فطور صحية ووجبة خفيفة مغذية في المساء، ويحتوي اللوز على نسبة منخفضة من الصوديوم والكوليسترول، ويعزز صحة القلب ويعمل كحل طبيعي لفقدان الوزن وتساقط الشعر والعديد من المشاكل الصحية الشائعة الأخرى.

الفوائد الصحية للوز الهندي

1-يمنحك الطاقة

يوفر اللوز طاقة فورية، حيث يحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية. كما أنه غني بالبروتينات والألياف لتسهيل عملية الهضم.

يمكن أن يجعل اللوز المنقوع هضم الطعام أكثر سلاسة وأسرع من خلال تسهيل عملية الهضم بأكملها. تحتوي الطبقة الخارجية للجوز على مثبط إنزيم معين، والذي عند نقعه في الماء يتم إطلاقه بسبب وجود الرطوبة.

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2-يعزز وظيفة الدماغ

أثبت العلماء أن تناول 4 إلى 6 حبات من اللوز المنقوع يوميًا يمكن أن يخدم غذاء الدماغ، ويعزز وظائف الجهاز العصبي المركزي (CNS) إلى حد كبير.



3-يقلل من مستويات الكوليسترول

تعد من أبرز فوائد اللوز الهندي تقليله من مستويات الكوليسترول إلى حد كبير، فهو غني بالأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة (MUFA)، والتي تقلل من كمية البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) أو الكوليسترول السيئ في مجرى الدم. كما أن محتوى فيتامين (هـ) الموجود في المكسرات مفيد أيضًا في مكافحة البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) ورفع مستوى البروتين الدهني عالي الكثافة (HDL) في الجسم.

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4- فوائد اللوز الهندي وتدعيم صحة القلب

من خلال الحفاظ على مستويات الكوليسترول لديك تحت السيطرة باللوز المنقوع، يمكنك الحفاظ على صحة قلبك عن طريق تناول اللوز الهندي باستمرار، فهو مصدر جيد للبروتين والبوتاسيوم والمغنيسيوم، فهو يحافظ على صحة القلب والأوعية الدموية وبصرف النظر عن ذلك، فإن اللوز مليء بفيتامين e الذي يحارب العديد من أمراض القلب القاتلة، لكونه مضاداً للأكسدة.

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5-علاج ارتفاع ضغط الدم الحاد

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يمكن لمحتوى المكسرات المنخفض من الصوديوم والبوتاسيوم أن يمنع ضغط الدم من الارتفاع. كما أن المغنيسيوم وحمض الفوليك الموجودين في البذور يساعدان في تقليل فرص الإصابة بأمراض الشريان التاجي.

6-مناسب لمرضى السكر

اللوز المنقوع علاج طبيعي رائع لمرض السكري. فهو يساعد في الحفاظ على مستوى السكر في الدم تحت السيطرة والابتعاد عن المضاعفات الشديدة لمرض السكري مثل انسداد الشرايين والسمنة والتعب المفرط.

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7-يساعد في إنقاص الوزن

يساعد جعل اللوز جزءًا من نظامك الغذائي اليومي في إنقاص الوزن. في الواقع، هناك عدد قليل جدًا من المركبات الكيميائية أو العضوية التي يمكن أن تعزز فقدان الوزن مثل اللوز المنقوع، فهو غني بالدهون الأحادية غير المشبعة، التي ترضي رغبتك في تناول الطعام، وتساعدك على التخلص من وزن الجسم الإضافي.

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الصورة من موقع AdobeStock

8-يعالج الإمساك

يمكن لأولئك الذين يعانون من الإمساك المزمن الاستفادة من تناول اللوز المنقوع، فهو مليء بالألياف غير القابلة للذوبان.

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9-زيت اللوز الهندي مرطب طبيعي

يمكن هرس اللوز المنقوع ووضعه على الجلد كمرطب طبيعي. إذا كانت بشرتك جافة، يمكنك مزج بعض الكريمة المخفوقة مع اللوز واستخدام القناع كل يوم. سوف يغذي بشرتك ويرطبها بما فيه الكفاية. تضمن الفوائد المذهلة للوز بشرة ناعمة ونضرة وسلسة.

إذا كنت ترغبين في تحسين لون بشرتك واستعادة توهجها المفقود، يمكن أن يساعدك اللوز المنقوع كثيرًا. يصلح أنسجة الجلد التالفة داخليًا ويسرع في تكوين خلايا جديدة. وبالتالي، يتم تحسين لون وملمس بشرتك بشكل كبير.

يمكن بسهولة منع الشيخوخة باللوز المنقوع. كما يمكن لفيتامين E ومضادات الأكسدة الأخرى الموجودة في هذه المكسرات القضاء على الجذور الحرة الضارة من جسمك. نتيجة لذلك، فإن فوائد اللوز المضادة للشيخوخة هائلة، حيث تؤخر عملية الشيخوخة.

10-يرطب الشعر

الصورة من موقع AdobeStock

يمكن نقع القليل من اللوز في الماء طوال الليل، ثم هرسه في صباح اليوم التالي. وأخيرًا، يمكنك إعداد قناع للشعر عن طريق مزج كمية لا بأس بها من زيت الزيتون معه. ضعيه على فروة رأسك وشعرك كل يوم.

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المصدر : موقع netmeds